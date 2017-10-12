Sevgilisinin ailesi tarafından saldırıya uğrayan trans erkek hakkında koruma kararı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sevgilisinin ailesi tarafından dövülen trans erkek Derin Oylum hakkında koruma kararı çıkarıldı.

KaosGL'de yer alan habere göre, Derin Oylum’un avukatı Sena Yazıbağlı Gül, trans erkek olan müvekkilini döven ve taciz eden saldırganlar hakkında hukuki işlem başlattıklarını, dosyanın henüz soruşturma aşamasında olduğunu ve konunun takipçisi olduğunu ifade etti.

Av. Sena Yazıbağlı Gül, “Trans erkek Derin Oylum, sevgilisinin ailesi tarafından darp ve taciz edildikten sonra aile Oylum’un telefonuna el koyarak onu alıp dağ başında bırakılmak istiyor. Sevgilisinin ısrarlarıyla aile Oylum’u şehrin ortasına bırakıyor. Yaşadığı saldırı nedeniyle Derin Oylum’un vücut dokunulmazlığı ihlal edildi ve özgürlüğünden alıkoyuldu. Dosyayı bunları göz önünde bulundurarak hazırlayacağız" dedi.

Saldırganların sosyal medya paylaşımlarında nefret söylemini sürdürdüğüne dikkat çeken Av. Sena Yazıbağlı Gül şunları söyledi:

“Manisa Alaşehir’de herkesin tanıdığı sevilen bir insan Oylum. Ancak saldırgan aile fertlerinden birinin sosyal medya hesabında nefret söylemini sürdürdüğünü ve birbirlerini körükleyip kışkırttığını belgeledik. Bu gerekçe ile Oylum hakkında koruma kararı aldırdık.”