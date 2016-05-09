T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sevgilisine sokak ortasında şiddet uygulayan balet 9 ay hapse mahkûm oldu

Balet Emre Onuk, suç duyurusu üzerine "Dizime tekme attı" diyerek sevgilisinden şikâyetçi olmuş

09 Mayıs 2016 13:21

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde görev yapan balet Emre Onuk, kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 9 ay hapse mahkûm oldu.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Onuk, ayrıldığı kız arkadaşı G.Ç.’yi (28) 9 Haziran 2015’te lokantaya çağırdı. İki sevgili barışırken, G.Ç. eski problemlerden söz etti. Bunun üzerine Onuk, küfrederek sevgilisini kovdu. Daha sonra G.Ç.’nin arkasından giden Onuk, genç kadına tekme tokatsaldırdı. G.Ç.’yi kolundan sürükleyerek döven Onuk, iki arkadaşının bağırması üzerine kaçtı.

Kaçarken de “Seni öldüreceğim” diye tehdit etti. Genç kadının suç duyurusunda bulunması üzerine Onuk da “Dizime tekme attı” diyerek G.Ç.’den şikâyetçi oldu.

 

Sevgilisi beraat etti

 

Ankara 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan bu dava, 4 Nisan’da bitti. Kararda, Onuk’un kız arkadaşına şiddet uyguladığının sabit olduğu belirtildi.

Onuk’un 9 gün sonra rapor aldığı da anlatılarak bacağındaki kızarıklığın konuyla ilgili olmadığı ifade edildi. Bu nedenle G.Ç. beraat ederken, Onuk ‘yaralama’ suçundan 4 ay, ‘tehdit’ suçundan 5 ay hapis cezası aldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

ETİKETLER

baletemre onuk9 ay hapis cezası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24