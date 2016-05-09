Sevgilisine sokak ortasında şiddet uygulayan balet 9 ay hapse mahkûm oldu

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde görev yapan balet Emre Onuk, kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle 9 ay hapse mahkûm oldu.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Onuk, ayrıldığı kız arkadaşı G.Ç.’yi (28) 9 Haziran 2015’te lokantaya çağırdı. İki sevgili barışırken, G.Ç. eski problemlerden söz etti. Bunun üzerine Onuk, küfrederek sevgilisini kovdu. Daha sonra G.Ç.’nin arkasından giden Onuk, genç kadına tekme tokatsaldırdı. G.Ç.’yi kolundan sürükleyerek döven Onuk, iki arkadaşının bağırması üzerine kaçtı.

Kaçarken de “Seni öldüreceğim” diye tehdit etti. Genç kadının suç duyurusunda bulunması üzerine Onuk da “Dizime tekme attı” diyerek G.Ç.’den şikâyetçi oldu.

Sevgilisi beraat etti

Ankara 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan bu dava, 4 Nisan’da bitti. Kararda, Onuk’un kız arkadaşına şiddet uyguladığının sabit olduğu belirtildi.

Onuk’un 9 gün sonra rapor aldığı da anlatılarak bacağındaki kızarıklığın konuyla ilgili olmadığı ifade edildi. Bu nedenle G.Ç. beraat ederken, Onuk ‘yaralama’ suçundan 4 ay, ‘tehdit’ suçundan 5 ay hapis cezası aldı. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.