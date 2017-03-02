Sevgilisini darp eden Onur Özbizerdik'e 7 yıl hapis cezası

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik'in sevgilisi Melis Çakır'ı darp etmesine yönelik davada karar çıktı. Özbizerdik 'Kasten yaralama' ve 'hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özbizerdik'in sevgilisini dövdüğü ayakkabı silah sayıldı. Mahkeme verilen ceza miktarı ve kaçma şüphesi bulunması nedeniyle Özbizerdik'in yurtdışına çıkış yasağı koydu.

Hürriyet'in haberine göre, Dündar Kılıç'ın torunu Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik'in sevgilisi Melis Çakır'ı darp etmesine yönelik görülen karar duruşması bugün yapıldı. İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Melis Çakır ve annesi Zehra Oya Kokucu ile Özbizerdik’in şoförü olan sanık Adil Cesur katıldı. Onur Özbizerdik ise duruşmaya katılmadı.

Mahkemede son sözü sorulan sanık Adil Cesur, tamamen suçsuz olduğunu söyleyerek, “Ben bu olaylardan mağdura, otogara birkaç defa para götürdüm. Tanıktım sanık oldum” dedi. Melis Çakır ve annesi Zehra Oya Kokucu ise Özbizerdik’in cezalandırılmasını talep etti.

Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme Özbizerdik’i, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. “Kasten yaralama” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Özbizerdik’in bu cezasında ise artırım uygulandı. Mahkeme Özbizerdik’in “kasten yaralama” suçunu, “Silahtan sayılan ayakkabı” ile uygulandığını ve Melis Çakır’ın vücudundaki kırıkları dikkate alarak cezayı arttırarak 4 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Cezanın olumsuz etkileri nedeniyle indirim

Ancak bu ceza miktarında da indirime giden mahkeme, “Sanığa verilen cezanın geleceği üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri göz önüne alan mahkeme” cezayı 3 yıl 4 aya indirdi. Özbizerdik iki ayrı suçtan toplamda, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özbizerdik'e verilen cezanın miktarı ve kaçma şüphesi göz önüne alınarak yurtdışına çıkışının yasaklanmasına hükmedildi. Diğer sanık Adil Cesur ise, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.