T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sevgilisini darp eden Onur Özbizerdik'e 7 yıl hapis cezası

Diğer sanık Adil Cesur da, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi

02 Mart 2017 17:35

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç'ın torunu Onur Özbizerdik'in sevgilisi Melis Çakır'ı darp etmesine yönelik davada karar çıktı. Özbizerdik 'Kasten yaralama' ve 'hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özbizerdik'in sevgilisini dövdüğü ayakkabı silah sayıldı. Mahkeme verilen ceza miktarı ve kaçma şüphesi bulunması nedeniyle Özbizerdik'in yurtdışına çıkış yasağı koydu.

Hürriyet'in haberine göre, Dündar Kılıç'ın torunu Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik'in sevgilisi Melis Çakır'ı darp etmesine yönelik görülen karar duruşması bugün yapıldı. İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Melis Çakır ve annesi Zehra Oya Kokucu ile Özbizerdik’in şoförü olan sanık Adil Cesur katıldı. Onur Özbizerdik ise duruşmaya katılmadı.

Mahkemede son sözü sorulan sanık Adil Cesur, tamamen suçsuz olduğunu söyleyerek, “Ben bu olaylardan mağdura, otogara birkaç defa para götürdüm. Tanıktım sanık oldum” dedi. Melis Çakır ve annesi Zehra Oya Kokucu ise Özbizerdik’in cezalandırılmasını talep etti.  

Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme Özbizerdik’i, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. “Kasten yaralama” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılan Özbizerdik’in bu cezasında ise artırım uygulandı. Mahkeme Özbizerdik’in “kasten yaralama” suçunu, “Silahtan sayılan ayakkabı” ile uygulandığını ve Melis Çakır’ın vücudundaki kırıkları dikkate alarak cezayı arttırarak 4 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

 

Cezanın olumsuz etkileri nedeniyle indirim

 

Ancak bu ceza miktarında da indirime giden mahkeme, “Sanığa verilen cezanın geleceği üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri göz önüne alan mahkeme” cezayı 3 yıl 4 aya indirdi. Özbizerdik iki ayrı suçtan toplamda, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özbizerdik'e verilen cezanın miktarı ve kaçma şüphesi göz önüne alınarak yurtdışına çıkışının yasaklanmasına hükmedildi. Diğer sanık Adil Cesur ise, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. 

ETİKETLER

Onur Özbizerdikkasten yaralamahapis cezası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24