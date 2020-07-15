Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato solisti 'yaşananlar kazaen oldu' dedi

Kız arkadaşı Burcu Yılmaz'ı darp eden Rubato grubunun solisti Özer Arkun, yaptığı yazılı açıklamada, tartışma sırasında kazaen oluşan durum için adının geçmesinden ötürü üzgün olduğunu belirterek, "En başta rahmetli annem ve tüm annelerden, çocuklarımdan, yol arkadaşlarımdan, Burcu’dan, ailesinden ve bütün kadınlardan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Rubato grubunun solisti Özer Arkun sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

Burcu Yılmaz'dan özür dileyen Özer Arkun açıklamasında şunları söyledi: "Evlilik hazırlığında olan iki sevgili arasında yaşanan bir tartışmanın kamuoyuna farklı yansıtılmasından dolayı çok üzgünüm. Suçlamaları kabul etmemekle beraber adli sürecin sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağı günü sabırla bekliyorum.



Aramızda geçen tartışma sırasında kazaen oluşan bu durumun, her ne kadar bu topraklarda yaşanılan kadına şiddet olayları ile alakası olmadığını bilsem de bu şekilde yansıması beni çok üzdü. Böylesine hassas bir konunun içerisinde istemeyerek de olsa adımın geçmesinden dolayı çok üzgünüm. En başta rahmetli annem ve tüm annelerden, çocuklarımdan, yol arkadaşlarımdan, Burcu’dan, ailesinden ve bütün kadınlardan özür dilerim."