Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Rubato grubunun solisti Arkun'un avukatından açıklama: Kurgu ve gerçek dışı

Rubato grubunun solisti Özer Arkun avukatı Faruk Çelik, Arkun'un sevgilisi B.Y.’yi dövdüğü iddiasını yalanladı. Çelik iddiaların kurgu ve gerçek dışı olduğunu belirtti; B.Y., çektiği bir videoyu savcılığa ileterek şikâyetçi oldu.

Çelik, "Konuya dair şaşkınlığımız sonsuzdur, ancak verilen ifade gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaların tümü asılsız, kurgu ve gerçek dışıdır. Evliliğe doğru giden bir ilişkinin son dönemlerinde ikili fikren ve ruhen anlaşamamaları nedeniyle ayrılık kararı almıştır. Yeniden birlikte olmaları konusunda uzun süredir baskı gören Özer Arkun'a yine kendisi barışma gerçekleşmezse söz konusu şiddet suçlamasıyla kendisine iftira atacağını, halk nezdinde rezil edeceğini açıkça belirtmiştir." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Kendisinin evin içinde geçirdiği kaza sonucu yaralanmasına rağmen bu kazayı ilişkisi bittikten ve üstünden aylar geçtikten sonra adeta şiddete uğramış, eski sevgilisi tarafından darp edilmiş gibi lanse etmesi, söz konusu kaza sonrası evde, özel alanda çektiği videoları yayınlamak için bekletmesi art niyetlidir. Bundan sonraki süreci hukuki yollarla takip ederek gerekli bilgilendirmeler kamuoyuna yapılacaktır." denildi.

Ne olmuştu?

RUBATO grubunun solisti Özer Arkun’un 2019 temmuz ayından beraber olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı B. Y.’yi darp ettiği iddia edildi.

B.Y.’nin avukatı Fatih Uzun aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Şikâyetçi olduğum Özer Arkun’la 2020 mart ayında evlilik kararı alıp beraber yaşamaya başladık. 4 Mayıs 2020 tarihinde Özer’in Üsküdar’da bulunan ikametinde iken evlilik meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Çok şiddetli dayak yedim. Hayatımda böyle kan görmedim. Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hâlâ psikolojik olarak burnumdan kan geliyor. Gözümdeki morluklardan dolayı 17 tane gözaltı kremi aldım.”

Darp raporunu korktuğu için alamadığını belirten B.Y. Ağrılarım çok fazlaydı. Hastanede kendi videomu çektim, olur da ölürsem aileme hatıra kalsın diye. Pandemiden dolayı olaydan sonra 10 gün daha aynı evde kalmak zorunda kaldım. Yaşadıklarımı psikolojik olarak üzerimden atamadım” dedi.

TIKLAYIN | Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un sevgilisinden şiddet iddiası: Hayatımda böyle kan görmedim; gözlerimde, kolumda morluklar vardı, dudaklarım patladı