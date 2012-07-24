Sevgilisi uzakta olanlar bu makineyle öpüşecek!

Singapur’da teknoloji uzmanları sevgilisi ya da eşi uzakta olanlar için öpüşme robotu Kissenger’ı icat etti.

Küçük bir kafanın üzerine yerleştirilmiş harekete duyarlı elektronik dudaklardan oluşan Kissenger’ın adı da İngilizce “Öpücük Ulağı” anlamına gelen “Kiss Messenger”ın kısaltması.



Aslında Kissenger ilk olarak Haziran ayında İngiltere’de düzenlenen bir bilim konferansında tanıtıldı ancak henüz piyasaya sürülmedi. Uzmanlar ürünün kullanıcıların kullanımına sunulması için üzerinde bazı ayarlamalar yapılması gerektiğini belirtti.



Kissenger’ın mucidi Hooman Samani, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Bu cihaz insanlar arasında iletişimi sağlamak için kullanılabilir” dedi.



Kissenger, bilgisayara USB kablolarla bağlanıyor. İnternet bağlantısı üzerinden karşı taraftaki Kissenger sahibi kişiye güç ve basınç dalgaları yollayarak öpüşme hissi yaratıyor. Dudaklar için kullanılan silikon madde de insan dudağına en yakın duyguyu veriyor.