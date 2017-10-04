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Sevgilisi terk etti, askerde yazdığı şarkı ile single çıkardı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da yaşayan 23 yaşındaki Abdullah Coşkun, sevgilisi tarafından terk edildikten sonra yazdığı 'Kor Gibi Yanıyorum' adlı parça ile single çıkardı

04 Ekim 2017 15:16

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da yaşayan 23 yaşındaki Abdullah Coşkun, sevgilisi tarafından terk edildikten sonra yazdığı \'Kor Gibi Yanıyorum\' adlı parça ile single çıkardı.
Amasya\'nın merkeze bağlı Ziyaret Beldesi\'nde yaşayan Abdullah Coşkun, single ile müzik piyasasına girdi. Coşkun, askerdeyken kız arkadaşı tarafından terk edildiğini ve o sırada \'Kor Gibi Yanıyorum\'u yazdığını söyledi.
Ünlü şarkıcı Hakan Altun’u çok sevdiğini belirten Abdullah Coşkun, \"Küçük yaşlarımda müziğe ilgi duydum. Fakat maddi imkânsızlıklardan dolayı hiçbir şey yapamadım. 11 yaşında hamallık yapmaya başladım. Gece gündüz araba yükleyerek biriktirmiş olduğum 40 bin lira ile müzik hayatıma ilk adımımı attım. 12 yıl boyunca hayalimi gerçekleştirebilmek için çok zorlandım. Ama biriktirdiğim para ile güzel bir başlangıç için yolumu açtım. 190\'nın üzerinde söz ve bestem bulunuyor\" dedi.

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