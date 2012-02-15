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Yaşam

Sevgilisi karısına böbreğini verdi

Meliha Avcı'ya ihtiyaç duyduğu böbrek, kocasının sevgilisi Ayşe İmdat’tan geldi. İmdat'tan kan da alan Avcı, "koca paylaştık, şimdi de böbrek paylaştık" dedi.

15 Şubat 2012 12:07

 

 
T24 - Nevşhir'de Mehmet Avcı ile 16 yıl önce evlenen ve bir oğlu olan Meliha Avcı (34), evlendikten 4 yıl sonra böbrek yetersizliği nedeniyle diyalize girmeye başladı. Haftanın 3 günü, 4’er saat diyalize girerek yaşamını sürdürüyordu. Mehmet Avcı bundan 5 yıl önce, Ayşe İmdat (34) ile tanıştı ve kadını annesinin evine yerleştirdi. Eşine de İmdat’ın annesinin bakıcısı olduğunu söyledi.
 
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'Öleyim öyle evlen'

 
Avcı evine girip çıkan, yatılı kalan İmdat’ın aslında sevgilisi olduğunu iki yıl önce öğrendi. Evlenmek için ağzını arayan eşine cevaben “Çok ağrıma gider, benim ölmemi bekle, öyle evlen” diyen Avcı, sevgiliyi zor da olsa kabullendi. Avcı ile sevgilisi İmdat hiç aynı evde yaşamadılar. Bu arada İmdat’ın da Mehmet Avcı’dan şimdi 4 yaşında olan bir kızı oldu.
 
Meliha Avcı’nın diyalize bağlanan damarları birer birer iş görmez oldu. En son sol bacağındaki damar da bitmişti. Tansiyonu çok düşüyor, ciddi sıkıntı çekiyordu.
 

Teklif sevgiliden

 
İstanbul’a geldiler ve Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi’ne başvurdular. “Ayşe bana kan verdiği için kan grubumuzun aynı olduğunu biliyordu. Bana bir gün ‘Ben sana böbreğimi de vereceğim’ dedi. Yıllardan beridir çekerim, kimseye ‘Böbreğini verir misin’ demedim. Kimseyi yaralamak, can yakmak istemedim. Ama son raddeye gelince çaresiz kalıyor insan. Yine de ‘Ayşe’ye böbreğini ver’ demedim. Kendi ısrar edince kabul ettim. Ameliyata giderken, Ayşe’ye ‘Hakkını helal et, istemiyorsan ameliyathaneye inme’ dedim. Şimdi bambaşka bir hayat başladı benim için. Eşim de Ayşe de sağ olsun” diye konuştu.
 
Böbrek naklini Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, Doç. Dr. Şinasi Sevmiş ve ekibi yaptı. Nefrolojli uzmanı Dr. Murathan Uyar, “İdeali kadavradan nakil ancak bağış azlığı nedeniyle yeterince böbrek bulunamıyor” diyor.
 

Eşinin kan grubu uymadı

 
MELİHA Avcı’nın eşi Mehmet Avcı, “Meliha ile kan grubumuz uymadığı için ben böbrek veremedim. Eşime Ayşe’yi hemen yeni eşim diye tanıtmadım. Annemin bakıcısı, arkadaş diye tanıttım. Hasta olduğu için üzmek istemedim. Ayşe eve geliyor, gidiyor, Meliha onu tanıyordu. Ayşe’ye kimse böbreğini Meliha’ya ver demedi. Kendi istedi ve bağışladı” dedi.
 
 

'Böbreğimin teki Meliha'da'

 
 bağışlamasına yakınlarının müdahale etmediğini söyleyen Ayşe İmdat, “Etik kurulda bana ‘Zorla mı veriyorsun’ diye sordular. ‘Hayır’ dedim, ‘Kimse zorlamadı’. Karşımdaki bir can, ne çektiğini görüyordum. Kimse zorlamadı ve kendim verdim. Etik kurulda, izin vermezsem ne yapacaksın dediler. Senin vicdanına kalmış dedim... Kabul edildi. Böbreğimin teki Meliha’da, sorunsuz yaşıyorum. Nevşehir’e dönünce de ona yardımcı olacağım” dedi.
 
 
 

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