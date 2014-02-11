Sevgililer gününde kadınlar tektaş, erkekler gömlek istiyor

Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde ve 28 ilde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Türkiye’de yaşayan insanların çoğu, aşkını itiraf etmek için bir arkadaşından yardım alıyor.

Gezici Araştırma Şirketi’nin Milliyet gazetesi için gerçekleştirdiği araştırmaya göre, kadınlar, erkeklerden en çok tek taş pırlanta bekliyor. Erkekler ise kadınların kendilerine gömlek almasını istiyor.

İnsanların 72.1’inin aşka inandığını ve mutlu ilişkinin temelinde saygı bulunduğunu öne süren araştırma sonuçları şöyle:

Araştırma sonuçlarına göre, Türk halkı, aşka inanıyor, katılımcıların yüzde 72.1’i aşka inandığını, yüzde 27.9’u ise inanmadığını söylüyor. İlk görüşte aşka inananların oranıysa yüzde 72.3. Aşka inananların büyük çoğunluğunu evli erkekler ve genç evliler oluşturuyor.

Eş ve sevgili farkı

“Eşinizi sevgiliniz olarak görüyor musunuz?” sorusuna verilen cevapta; evli insanların, yüzde 40.2’sinin “Evet”, yüzde 59.8’inin ise “Hayır” dediği görülüyor.

Evli kadınların yüzde 56’sı erkeklerin ise yüzde 37’si eşini sevgilisi olarak görüyor. Yaş arttıkça “Hayır” cevapları da artıyor. Bu soruya en çok “Evet”, Ege bölgesinden geliyor.

Araştırmaya katılanların çoğunluğu, “Sevgilinizle Türkiye’de hangi şehirde yaşamak isterdiniz?” sorusuna, “İstanbul” yanıtını veriyor.

İstanbul’u sırasıyla; İzmir, Antalya, Eskişehir, Muğla, Bursa, Ankara izliyor. İstanbul, ‘en romantik şehir’ sıralamasında da başı çekiyor.

Parasızlık bitiriyor

Ankete katılanların yüzde 68.2’si, maddi sıkıntının aşkı bitirdiğine inanıyor. Bu cevabı veren insanların büyük kısmını kadınlar oluşturuyor.

‘İlişki süresi uzadıkça ilişki iyiye gitmiyor’

‘İlişkinizin sonunu nasıl görüyorsunuz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 25.6’sı “İyi”, yüzde 30.7’si “Aynı” ve yüzde 43.7’si ise “Kötü” diyerek ilişkilerinin geleceğini öngörüyor. Bu konuda kadınlar, erkeklere göre daha kötümser.

Mutlu bir aşk için en önemli hususlar

Saygı: Yüzde 30.3

Sevgi/ilgi: Yüzde 20.4

Ekonomik nedenler: Yüzde 19.6

Güven/Sadakat: Yüzde 17.5

Eşlerin ve ailelerin sosyo-kültürel değerleri: Yüzde 9.2

Huzur/sağlık: Yüzde 3

Türk halkının çoğu, aşkını itiraf etmede bir arkadaşından yardım alıyor. Erkekler, kadınlara göre kendini daha zor ifade ediyor.

Ege, İç Anadolu ve Marmara bölgesindeki kadın ile erkekler, konuşarak anlaşıyor. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesindekilerse telefonu ve arkadaş aracılığını tercih ediyor.

''Aşkınızı sevdiğiniz insana nasıl iletirsiniz?'' sorusuna erkek katılımcıların yüzde 33,7’si arkadaş aracılığıyla yanıtını veriyor. Kadınların yüzde 23,7’si arkadaşları aracılığıyla tercihini belirtirken, yüzde 15,5’i konuşarak iletmeyi tercih ediyor. Konuşurum diyen erkeklerin oran ise yüzde 27,3.

Erkekler daha çok kıskanıyor

Araştırmaya katılanların yüzde 21.4’ü kıskanç olmadığını söylüyor. “Yerine göre kıskancım” diyenlerin sayısı yüzde 45.1.

Kıskanç değilim: Yüzde 21.4

Yerine göre kıskanırım: Yüzde 45.7

Kıskancım: Yüzde 32.9

İncelenen sonuçlara göre erkeklerin kadınlara oranla daha kıskanç olduğu belirtiliyor.

Erkekler daha çok hediye alıyor

14 Şubat Sevgililer Günü için sevgilisine hediye alanların çoğunluğu, Ege ve Marmara bölgelerinde yaşıyor. Eğitim ve maddi gelir artıkça hediye alma oranı da artıyor. 18-27 yaş arası hediye alma oranı, Türkiye geneli ortalamasının üzerinde. Erkekler, kadınlara göre daha çok hediye alıyor.

14 Şubat için halkın yüzde 81.9’u plan yapmıyor. Yüzde 8.1’ninse planı var.

Beklenti ve alınan hediye uyuşmuyor

14 Şubat’ta sevgiliden beklenen hediye, cinsiyete göre değişiyor. Kadınlar tektaşın, erkeklerse gömleğin peşinde. İşin enteresanı, tektaş bekleyen kadınların çoğu çiçek alıyor. Erkeklerin kadınlara alacağı hediye sıralamasında çiçek en başta geliyor.

Kadınlar tektaş bekliyor

Takı (Tektaş, kolye): Yüzde 26.2

Çiçek: Yüzde 25.1

Giyim: Yüzde 16.3

Saat: Yüzde 8.9

Parfüm: Yüzde 8.2

Kutlama kartı: Yüzde 8.2

Diğer: Yüzde 7.1

Erkekler gömlek istiyor

Gömlek: Yüzde 32.6

Parfüm: Yüzde 20.3

Saat: Yüzde 14.7

Ceket: Yüzde 13.8

Ayakkabı: Yüzde 10.8

Diğer: Yüzde 7.8