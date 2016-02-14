Tüm dünyada kutlanan Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır? Bu sorunun cevabı tam olarak verilemiyor ancak geleneğin kökeninin Roma İmparatorluğu'na kadar uzandığı biliniyor.

Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Segililer günü, Roma Katolik kilisesi tarafından Aziz Valentin adına ilan edilen bir bayram günü. Çoğu Batı toplumlarında bu sebeple "Aziz Valentin Günü" (İngilizcesi St. Valentine's Day) olarak kutlanıyor. Valentine kelimesi, Batı toplumlarında zamanla sevgili ya da hoşlanılan kişi için de kullanılmaya başlandı.

Zamanla Sevgililer Günü, kilisenin bir bayramı olmaktan çıkmış, tüm dünyanın kutladığı Sevgililer Günü'ne dönüştü. Batı toplumlarında ve birçok Doğu toplumunda sevgililerin, eşlerin birbirine çiçek, hediye aldığı ya da kartlar gönderdiği özel bir güne dönüştü.

Her yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nde inanlar 1 milyardan fazla kart göndermekte, trilyon doları bulan alışveriş yapmakta ya da milyarlarca mesaj atıyor. Sevgililer Günü günümüzde tüketim toplumunda şirketler için de önemli... Piyasayı hareketlendiren Sevgililer Günü reklam ajanslarının, medyanın, TV kanallarının bir numaralı gündemi oluyor. Haftalar öncesinden başlayan hazırlıklarla insanlar Sevgililer Günü'nde alışveriş yapmaya teşvik ediliyor.

Orta Çağ'da Sevgililer Günü izleri

Sevgili ya da eş ile Valentine arasında ilk bağlantının 14. yüzyıla ait kaynaklarda olması dikkat çekiyor. 1381 tarihini taşıyon Parlement of Foules adlı kitabta, Fransa'da ve İngiltere'da 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak not edilmiş. Kuşların çiftleşme vaktinde sevgililerin de birbirlerine güzel sözler söylemesi ya da notlar göndermesi bir gelenekti. Notlarda sevgilinin ismi yerine Valentine hitabı kullanılmaktaydı.

Valentine ya da Sevgililer Günü efsanesi

Hristiyan toplumlarında her bayram ya da kutlamanın dayandığı bir efsane de bulunuyor. Sevgililer Günü ya da Valentine Day'in de efsanesi dikkat çekici. Valentine, Hıristiyan olduğu için öldürüldüğü rivayet edilen bir din adamı.

14. yüzyül'da ortaya çıkan efsane şöyle:

Valentine, öldürülmesinden bir gün önce gardiyanın kız kardeşine "Valentine'ninden" imzalı bir aşk notu ulaştırır. Suçu, Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde; gizlice evlenmelerine yardım etmekti.

Valentine kartı

1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçiyor:

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.

1969 yılında kilise takviminden Aziz Valentine gününü çıkarmıştır.