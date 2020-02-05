WWF'den Sevgililer Günü kampanyası: Tehlike altındaki bir türü evlat edinin

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Sevgililer Günü dolayısıyla 'Kalbinizde Onlara da Yer Verin' adıyla bir kampanya başlattı.

Doğal yaşam alanlarının ve yaban hayatı türlerinin korunması için çalışmalar yürüten WWF-Türkiye, tehdit altındaki bir türü evlat edinme kampanyası başlattı.

Sevgililer Günü dolayısıyla başlatılan kampanya için "Kalbinizde Onlara da Yer Verin' sloganıyla başlatılan kampanya için "Küresel iklim değişikliği, doğal yaşam alanlarının bozulması, kirlilik, yasa dışı avcılık gibi nedenlerden dolayı birçok tür yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Ekolojik ayak izi ölçümlerine göre tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz takdirde 2030 yılında 2

gezegene daha ihtiyacımızın olacağı öngörülüyor. Böyle bir dünyada sevginizi ifade etmenin daha doğal bir yolu olabilir mi?" denildi.

Evlat edinmek isteyenler başvuruları, http://destek.wwf.org.tr sayfası üzerinden yapabilecek. 50 - 170 TL arası bir bağış ile evlat edinilebilecek türler için bağışçılar özel hediyelerin de sahibi olabilecek.

Bireysel ve kurumsal olarak evlat edinilebilecek kampanya için gerekli iletişim bilgileri şöyle:

Bireysel evlat edinme: WWF-Türkiye Bireysel Kaynak Geliştirme Sorumlusu Meltem Gökçen (mgokcen@wwf.org.tr / T: 0212 528 20 30 /118)

Kurumsal evlat edinme: WWF-Türkiye Kurumsal İşbirlikleri sorumlusu Maya Beard (mbeard@wwf.org.tr / T: 0212 528 20 30 /122)