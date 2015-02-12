Sevgililer Günü için İstanbul’a gelen çift, Boğaz'da boğularak öldü!

Sevgililer Günü’nü geçirmek için İsviçre’den İstanbul’a gelen Moğolistanlı iki genç, Boğaz'da boğularak yaşamını yitirdi.

İsviçre'de öğrenci olan Moğolistanlı Sereter Bat Erdene ile kız arkadaşı Sarengerel Dorlıg Jav, 7 Şubat'ta İstanbul'a gelerek Beşiktaş ilçesindeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti.

İddialara göre; dün Sereter Bat Erdene otelin deniz kıyısında bulunan istinat duvarında yürümeye başladı. Erdene, dengesini kaybederek suya düştü.

Olayı gören kız arkadaşı da hemen Erdene'nin peşinden denize atladı.

Durumu fark eden otel görevlileri de olay yerine koştu. Ancak 2 öğrenci de dalgaların arasında kayboldu.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda önce Sarengerel Dorlıg Jav'in ardından da Sereter Bat Erdene'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Boğularak hayatını kaybeden Sereter Bat Erdene'nin babasının Moğolistan'da bir milletvekili olduğu belirlendi.

Otelin güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.