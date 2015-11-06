'Sevgili tazminatı' kalkıyor; aldatılan eşe üçüncü kişi tazminat ödemeyecek

Yargıtay yerleşik içtihadını değiştirerek, "Aldatılana zarar veren aldatandır, sevgilisine tazminat ödettirilmesi hukuka uygun değildir" dedi.

Yargı uzun süredir aldatılan eşin, eşinin sevgilisine açtığı tazminat davalarını da kabul ediyordu. Kamuoyunda "sevgili tazminatı" olarak anılmaya başlanan bu kararların gerekçelerinde de "aldatan eşin birlikte olduğu kişi, bu haksız davranışı nedeniyle aldatılana manevi zarar vermektedir" görüşü yansıtılıyordu. Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi de bu yöndeki kararları, aynı gerekçeyle onaylıyordu. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Yargıtay, bu yöndeki içtihadında köklü bir değişiklik yaptı ve aldatan eşin sevgilisinin aldatılana tazminat ödemesi yönündeki kararını bozdu.

Yeni içtihat olarak nitelendirilebilecek kararın veriliş süreci şöyle işledi: İzmir Karşıyaka'da yaşayan S.G., eşinin kendisini N.T. isimli kişiyle aldattığını belirledi ve N.T. hakkında tazminat davası açtı. Karşıyaka 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, N.T.'yi, eşiyle ilişkisi nedeniyle S.G.'ye tazminat ödemeye mahkûm etti. Mahkeme gerekçe olarak da "S.G., N.T.'nin eyleminden zarar görmüştür" dedi. Karar temyiz üzerine Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi'ne geldi. Şimdiye kadar benzer kararları onayan Daire, bu kez farklı bir değerlendirme yaptı ve yerel mahkemenin kararını bozdu.

3'üncü kişi sorumlu değil

Türk Medeni Kanunu'nun "eşlerin sadakat yükümlülüğünü" sadece eşlere yüklediğinin, üçüncü bir kişinin böyle bir sorumluluğunun bulunmadığının altını çizen Daire, aldatan eşin sevgilisine neden tazminat yüklenemeyeceğini şöyle anlattı: "Davalının (aldatan eşin sevgilisi) doğrudan davacının (aldatılan eş) bedensel veya ruhsal bütünlüğüne yönelik hukuka aykırı bir fiilde bulunduğundan söz edilemez. Söz konusu yasada (Türk Medeni Kanunu) yükümlülüğünü ihlal eden eşin eylemini birlikte gerçekleştirdiği kişiler yönünden herhangi bir düzenleme getirilmemiştir... Davalının eylemi, davacının kişilik değerlerine saldırı oluşturacak nitelikte bir eylem olarak kabul edilemez."

Yargıtay 4'üncü Hukuk Dairesi, aldatılma eyleminden "sevgilinin" müştereken de sorumlu tutulamayacağına işaret etti. Daire, tazminatı aldatan eşin kendi eşine ödemesi gerektiğini, bu ödemeye sevgilinin ortak edilemeyeceğini belirtti. Karar, 1'e karşı 4 oyla oy çokluğuyla alındı. Karşı oy yazan bir üye ise şimdiye kadar olduğu gibi aldatan eşin sevgilisinin de aldatılan eşe tazminat ödemesi gerektiğini savundu.