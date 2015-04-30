Sevan Nişanyan'ın 'Peygamber'e hakaret' davasında dosyalar birleştirildi

“Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla yargılanan Sevan Nişanyan hakkında Konya ve İstanbul’da açılmış davaların birleştirilmesine karar verildi. Bursa'da açılan dava ise ana davaya bağlanmadı.

Kendi blogunda yazdığı bir yazı nedeniyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla İstanbul 14. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 13 buçuk ay ceza verilen Sevan Nişanyan’ın davasının duruşması bugün Çağlayan Adalet Sarayı’nda görüldü.

Nişanyan hakkında, 2013 yılında kendi blog sayfasında yazdığı bir yazıda Muhammed Peygamber’le ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul’un yanı sıra Bursa’da iki ayrı dava, Konya’da da bir dava açılmıştı.

Nişanyan’ın avukatları davayı temyize götürmüş ve Yargıtay 8. Dairesi, Nişanyan’la ilgili Konya’da ve İstanbul’da açılmış davaların birleştirilmesine karar vermişti.

‘İfadelerin kamu düzenini bozması mümkün değil’

Fatih Gökhan Diler'in Agos'ta yayımlanan haberine göre bugün görülen duruşmaya Sevan Nişanyan’ın avukatı Ergin Cinmen, müştekiler Galip Karayiğit, Veysi Barak katıldı. Ayrıca, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla aldığı ceza nedeniyle Yenipazar Cezaevi’nde yatmakta olan Sevan Nişanyan, duruşmaya SEGBİS’le (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) katıldı.

Nişanyan’ın avukatı Ergin Cinmen savunmasında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade ve inanç özgürlüğünü düzenleyen 9. Ve 10. maddelerine ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçunu düzenleyen TCK 216. maddeye gönderme yaparak “Herkesin aynı şeyi düşünmesi mümkün değildir. 216. Maddede bu beyanların yakın açık tehlike ve kamu düzeninin bozulması ihtimalinden bahsedilmektedir. %99’u müslüman olan bir ülkede bu nedenle kamu düzeninin bozulması mümkün değildir” dedi.

Mahkeme, Konya’da görülen davanın İstanbul’da görülen davayla birleştirilmesine karar verdi. Nişanyan’ın avukatı Bursa’da görülen davanın da ana davayla birleştirilmesini talep etti.

Bir sonraki duruşma 15 Eylül’de görülecek.

Yargıtay, 19 Nisan’da Aydın Yenipazar Kapalı Cezaevi’nde tutulan Nişanyan hakkında 3 ayrı davadan verilen 4 yıl 7 ay hapis cezasını onamış, Nişanyan'ın toplam infaz süresi 11 yıl 1 aya ulaşmıştı. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan hüküm giyen Nişanyan’ın davası AİHM’e taşınacak.