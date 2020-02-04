Sevag Balıkçı davasında gerekçeli karar açıklandı

Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, askerliğini yaptığı sırada öldürülen Sevag Balıkçı davasının gerekçeli kararını açıkladı. 24 Nisan 2011’de zorunlu askerlik yaparken öldürülen Sevag Balıkçı davasında 9 yıl sonra karar çıkmış sanık Kıvanç Ağaoğlu, "olası kastla öldürme" suçlamasıyla 16 yıl 8 ay hapis cezası almış ve duruşmada tutuklanmıştı.

AGOS'ta yer alan habere göre, gerekçeli kararda ateşleme öncesi silahın kurma kolunun çekilme sesi duyulduğu ve sanığın "silahın ateşlenebileceğini öngörmesine rağmen" eylemine devam ettiği vurgulandı. Ancak mahkeme sanık ile Balıkçı arasında bir husumet bulunmadığını gerekçe göstererek hükmünü "kasten öldürme" değil "olası kasıtla öldürme" üzerinden verdi.

Gerekçeli kararda kasıtla adam öldürme, taksirle adam öldürme ve olası kasıtla adam öldürme suçları arasındaki farklar üzerinde duruldu. Gerekçeli kararda eylemin "olası kast" ile açıklanabileceği kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Silahın ateşlenmesi öncesi kurma kolu çekilme sesinin duyulması, söz konusu silahın kurma kolu çekildikten sonra tetiğe basılmak suretiyle ateşlenen silahlardan olması dikkate alındığından sanığın acemi eğitimini bitirdiği, usta birliği olarak adlandırılan ve gerekli tecrübenin edinmiş̧ olduğu safhada silahını maktule doğrultarak ve kurma kolu çekilerek yapılan silahla oynanması -kurcalaması esnasında silahın ateşlenebileceğini öngörmesine rağmen ve silah ateşlendiğinde karşıdaki kişinin ölebileceğini öngörmesine rağmen silahı doğrultarak kurma kolu çekmesi, bilerek tetiğe bastığına dair beyan olmaması nazara alınarak bir şekilde istenmeden silah tetik tertibatına basılmış̧ olması ve neticede maktulün ölmesinde sanığın sonucu doğrudan istememesine rağmen, muhakkak değil ama büyük bir ihtimalle gerçekleşecek olan neticenin meydana gelmesini kabullenerek eylemde bulunduğundan sanığın eyleminin olası kastla adam öldürme olarak kabul etmek gerekir."

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