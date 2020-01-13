Sevag Balıkçı'yı öldüren Kıvanç Ağaoğlu'na 16 yıl 8 ay hapis

Askerlik yaptığı sırada öldürülen Er Sevag Balıkçı davasında sanık Kıvanç Ağaoğlu’na ‘olası kastla öldürmek’ suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ağaoğlu mahkemede tutuklandı.

Batman’ın Kozluk ilçesinde askerliğini yaparken 24 Nisan 2011 tarihinde, Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Balıkçı’ya ilişkin 2013’de askeri mahkemede yapılan ilk yargılamada, Ağaoğlu 4 yıl 5 ay hapis cezası almıştı. Dava ailenin karara itirazı sonucunda, 8 Şubat 2018’de sivil mahkemede yeniden görülmeye başlanmıştı. Yeniden yargılama devam ederken, 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile askeri yargı kaldırıldı. Bu kararın dosya ardından Balıkçı’nın öldürüldüğü yer olan Batman’ın Kozluk ilçesine gönderildi ve Kozluk Asliye Ceza Mahkemesi’nde 8 Şubat’ta yeniden görülmeye başlanmıştı.

Yalancı tanığa da hapis cezası

Agos'un haberine göre Balıkçı’nın öldürülmesinin ardından, karakolda görevli olan diğer askerlerin tanıklıklarına da başvurulmuştu. Davada olayın tanıklarından Halil Ekşi, ilk ifadesinde Ağaoğlu’nun Sevag Balıkçı’yı kasten öldürdüğünü söylemiş ancak daha sonra ifadesini değiştirmişti. Değiştirdiği ifadesinde, “Tartışma ya da kavga olmadığını, olayın şakalaşmadan sonra meydana geldiğini” söylemişti.

Ancak Balıkçı Ailesi’nin itirazı üzerine, Ekşi yeniden ifade vermiş ve baskı altında ifadesini değiştirdiğini söylemişti. Ekşi hakkında ‘yalancı tanıklık’ yapmak suçundan Aydın’da dava açılmıştı. Davada ayrıca Ekşi’yi tehdit eden Ağaoğlu Ailesi’nin yakını Bülent Kaya da yargılanıyordu. Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 16 Aralık 2015’te görülen duruşmasında karar çıkmıştı. Mahkeme, Halil Ekşi’yi ‘yalancı tanıklık’ yapmaktan 2 yıl 1 ay, Balıkçı’yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kıvanç Ağaoğlu’nun akrabası Bülent Kaya hakkında da ‘birden fazla kez yalan tanıklığa azmettirme’ suçundan 2 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırmıştı.