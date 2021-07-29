Sette fenalaşan Bob Odenkirk'ün durumunun 'stabil' olduğu belirtildi

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Breaking Bad evreninde geçen Better Call Saul dizisinde başrolü oynayan Bob Odenkirk'ün, "kalbiyle ilgili bir sorun yaşadığı" ancak durumunun şu anda stabil olduğu belirtildi.

58 yaşındaki aktör, çarşamba günü sette fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Odenkirk'ün temsilcileri, "Bob'un kalbiyle ilgili bir sorun yaşadıktan sonra durumun stabil olduğunu doğrulayabiliriz" dedi.

Temsilciler, Odenkirk'ün doktorlara, hemşirelere ve iyi dilek dileyenlere teşekkür ettiğini aktardı.

Ünlü aktörün oğlu Nate Odenkirk de, "O iyi olacak" yazdı.

James McGill'in nasıl Saul Goodman'a dönüştüğünü anlatan Better Call Saul dizisinin 6. ve final sezonunun çekimleri sürüyor. Final sezonunun bu sene yayınlanması planlanıyor.

Odenkirk, Goodman rolüyle 4 kez Emmy'ye aday gösterildi.