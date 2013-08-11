'Sessiz Devrim' 6 dile çevrilecek

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve hükümetin 2002-2012 yılları arasındaki demokratik çalışmaları anlatan 'Sessiz Devrim' isimli kitap, Kürtçe'nin yanısıra en çok konuşulan dillere çevrilecek

Fazlı Şahan'ın Yeni Şafak'ta yayımlanan haberine göre, Gezi Parkı olayları ve çözüm süreci sırasında 'faiz lobisi'nin devreye girerek uluslararası bir senaryonun devreye sokulduğunu belirten hükümet, 10 yılda atılan adımları dünyaya anlatmak için Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından hazırlanan 'Sessiz Devrim: Türkiye'nin Demokratik Değişim ve Dönüşüm Envanteri 2002-2012' isimli kitabın, Kürtçe'nin yanı sıra dünyada en çok konuşulan İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Arapça dillerine çevrilmesi kararını aldı.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın önsözünü kaleme aldığı 255 sayfalık kitapta, OHAL'in kaldırılmasından MGK'nın sivilleşmesine, 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasından HSYK ve Anayasa Mahkemesi'nin yapılarının değiştirilmesine kadar atılan adımlar sıralanacak.