"A Quiet Place Part II" (Sessiz Bir Yer 2), pandemi döneminde ABD'de 100 milyon dolar gişe hasılatına ulaşan ilk film oldu. Filmin toplam hasılatı ise 199 milyon dolara ulaştı.

2018 yılında gösterime giren, John Krasinski'nin yazıp yönettiği "A Quiet Place" (Sessiz Bir Yer), en ufak sesin ölümle sonuçlanabileceği distopik bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir ailenin hikâyesini anlatıyor. Sessizlikten güç alarak izleyicisinin gerilim seviyesini en üst seviyelerde tutan film, hem seyircisinden hem de eleştirmenlerden geçer not alarak gişede yüksek bir hasılat elde etti. Böylece devam filmi için temeller atılmış oldu.

FilmLoverss'ın Variety'den aktardığı habere göre, John Krasinski'nin yönetmen koltuğuna oturduğu "Sessiz Bir Yer 2", ilk filmin bittiği yerden başlıyor ve çiftlik evlerinin yerle bir olmasıyla yeni bir hayata doğru yola koyulan Evelyn Abbott ve çocuklarının hayatta kalma mücadelesini ele alıyor. Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe'un ilk filmdeki rolleriyle geri döndüğü filmde Cillian Murphy ve Djimon Hounsou da yer alıyor.

ABD dışında da 90.2 milyon dolar hasılat elde etti

Paramount Pictures yapımı "Sessiz Bir Yer 2" de ilk film gibi sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı ve pandemi döneminde ABD'deki bilet satışlarında 100 milyon doları aşan ilk film oldu. Film ABD'de şu ana kadar 108.9 milyon dolar hasılat yaptı. Buna ABD dışındaki 90.2 milyon dolarlık hasılatı da eklenince, ikinci haftanın sonunda toplam hasılatı 199.2 milyon dolara ulaştı.

Filmin Türkiye'de 16 Temmuz 2021 tarihinde gösterime girmesi planlanıyor.