Okuma kültürünü yaygınlaştırma platformu (OKUYAY) tarafından yürütülen Sesli Okuma Günü Projesi bu yıl ilk kez kutlanacak. Platformun, Instagram hesabından yayımlayacağı 20 Kasım Sesli Okuma Günü’nün programı açıklandı.



Sesli Okuma Günü, 20 Kasım Cuma günü saat 10.00’da başlayıp, gün boyu devam edecek. Programda, Mine Söğüt, Aslı Tohumcu, Aytül Akal, Tülin Kozikoğlu, Ayşegül Dede ve Özge Lokmanhekim her yaştan okur için sesli okumalar yapacaklar.



Platforma destek için okurlar, sosyal medya hesaplarını takip edip, sesli okuma yaparak projenin internet sitesinden başvuru yapabiliyor.

Herkesin, etrafındaki çocuklara sesli kitap okumasını teşvik eden proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri OKUYAY ekibine ulaştırmak isteyenlerin ise, sosyal medyada #sesliokumagünü etiketini kullanması gerekiyor.





