"Sesinde milyonlarca şiir var": Ünlü Fransız şarkıcı Juliette Gréco 93 yaşında hayatını kaybetti

Fransa'nın ünlü seslerinden şarkıcı ve oyuncu Julliette Gréco 93 yaşında hayatını kaybetti.
Fransız basını, 93 yaşındaki Gréco'nun Ramatuelle kentindeki evinde, yanında sevenleri varken yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Montpelier kentinde 1927’de doğan Gréco, Nazi Almanyası işgali altındaki Fransa’da hapse girdi. Genç yaşta oyunculuğa başlayan Gréco, varoluşçu düşünür ve yazar Jean Paul Sartre'ın "sesinde milyonlarca şiir var" nitelemesiyle tanınıyordu.
Greco'nun 1953’te evlendiği oyuncu Phillippe Lemaire’den bir kızı bulunuyordu.