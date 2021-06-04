Sesin görselleştiği disiplinlerarası bir performans sunan 'podacto stüdyo' yakında bluTV'de

Yerli online video platformu BluTV, yeni nesil kulak tiyatrosu Podacto ile ‘Podacto Stüdyo’ adındaki yeni projesi için hazırlıklara başladı. Pandemi sebebiyle sahnelerden uzak kalan hem tiyatro sanatçılarına hem de bu süreçte tiyatroya hasret kalan tüm sanatseverlere özlenen tiyatro atmosferini yaşatmak adına BluTV, Podacto’nun yeni projesi ‘Podacto Stüdyo’yu sunuyor.

Farklı türdeki içerikleriyle üyelerine zengin bir arşiv sunan BluTV, yepyeni bir projeye daha imza atıyor. Sanatın her alanına destek olmaya özen gösteren dijital platform, şimdi de üyeleriyle ‘Podacto Stüdyo’yu buluşturuyor. Yenilikçi formatıyla ses teknolojisi ve tiyatroyu bir araya getirerek seyircisine eşsiz bir deneyim tattırmayı hedefleyen ‘Podacto Stüdyo’, özlenen tiyatro atmosferini dijital ve çağdaş bir formatla evlere taşıyacak.

Dünyada bir ilk olan formatta izleyiciler, bir yandan Türk tiyatrosunun en önemli 6 çağdaş yazarının kaleminden çıkan 8 farklı oyunun 3 performans sanatçısı tarafından gerçekleştirilen ses üretim sürecine tanıklık ederken bir yandan da birbirinden başarılı 10 tiyatro sanatçısının sesinden oyunları deneyimleyecekler.

Ferit Katipoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu Nisan Ceren Özerten ve Faruk Özerten yapımcılığındaki ‘Podacto Stüdyo’da; Ahmet Sami Özbudak, Aslı Ceren Bozatlı, Balca Yücesoy, Derem Çıray, Murat Mahmutyazıcıoğlu ve Sami Berat Marçalı’nın eserleri Alican Yücesoy, Aslı İnandık, Ceren Moray, Damla Sönmez, Emir Çubukçu, Serkan Keskin, Sezin Akbaşoğulları, Tülin Özen, Ushan Çakır ve Yağız Can Konyalı’nın sesinden hayat buluyor. Mihran Tomasyan’ın performans yönetimini üstlendiği projede Tomasyan’a performanslarıyla Melih Kıraç ve Selim Cizdan eşlik ediyor.