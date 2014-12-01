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Kültür-Sanat

'Sesime Gel'e Arjantin'den üç ödül birden!

Latin Amerika'nın en köklü sinema etkinliği Mar Del Plata Film Festivali'nde büyük ödülü Türkiye'den kazanan ilk film 'Were Dengê Min - Sesime Gel' oldu

01 Aralık 2014 23:09

Hüseyin Karabey’in yönettiği "Were Dengê Min – Sesime Gel", Arjantin’de düzenlenen Latin Amerika’nın 60 yıllık en köklü sinema etkinliği Mar Del Plata Film Festivali’nde, en iyi film dahil üç ödül birden kazanarak tarih yazdı. Festival tarihinde büyük ödülü ilk kez Türkiye’den bir filme verildi.

Radikal'deki habere göre, 5 Aralık’ta Başka Sinema kapsamında gösterime girecek "Sesime Gel", festivalin uluslararası yarışma bölümünde en iyi film seçilirken, Kiliseler Birliği’nin verdiği onursal ödül olan "Signis" ve seyirci ödülünün de sahibi oldu. Yönetmen Karabey, büyük ödülü "Taxi Driver", "Günaha Son Çağrı" gibi Oscar’lı filmlerin senaristi Paul Schrader’ın elinden aldı. Karabey, ödülü alırken yaptığı konuşmada Türkiye ve Arjantin arasında kurduğu köprü üzerine söyledikleriyle büyük alkış aldı.
 
Schrader’ın yanı sıra, 2009 yılında yabancı film Oscar’ı alan "Gözlerimdeki Sır" filminin başrol oyuncusu Soledad Vilamil ve yine aynı filmin yapımcısı Gerardo Herrero’nun da yer aldığı jüri, büyük ödülü “Yerel bir hikayeyi evrensel bir kültür aktarımıyla verdiği hikaye anlatımındaki başarısı” için oybirliğiyle Sesime Gel’e verdi.

 

130 bin kişi izledi

 

Latin Amerika’nın en büyük festivali olan ve bu yıl 500’e yakın filmin gösterildiği Mar Del Plata Film Festivali’ni 130 bin kişi izledi. 800 kişilik ana salonda üç seans gösterilen Sesime Gel'de salonu tamamen dolduran izleyiciler, gösterimlerin sonunda Hüseyin Karabey’i dakikalarca alkışladı.

Daha önce İstanbul Film Festivali’nde ulusal yarışmada Radikal Halk Ödülü’nün sahibi olan filmin konusu şöyle:

Berfe 60 yaşında bir babaannedir; 8 yaşındaki torunu Jiyan ile beraber yaşamaktadır. Bir gün jandarma gelir ve Berfe'nin oğlu, Jiyan'ın da babası olan Temo'nun tutuklandığı haberini verir. Zira yaşadıkları köydeki bütün erkeklerin silah sakladıklarına dair bir iddia vardır. Silahlar teslim edilene dek tutuklananlar da serbest kalamayacaklardır. Fakat ne Berfe’nin ne Jiyan’nın saklanan herhangi bir silahtan haberi vardır. İkisi çaresiz biçimde bir silah bularak karşılığında Temo’yu kurtarmak için yola koyulur.

 

 

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