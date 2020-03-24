SES Şube Eş Başkanı: Sağlıkçıların yöneticilerden talebi alkış değil, güvenli çalışma ortamı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikası (SES) Şişli Şube Eş Başkanı Abuzer Aslan, bugün önemleri daha iyi anlaşılan sağlık çalışanlarının zorlu çalışma koşullarını, şimdiye değim göz ardı edilip, karşılanmayan taleplerini hatırlattı.

"Sağlık emekçileri, yöneticiler sırtımızı sıvazlasın diye bu mesleği yapmıyor"

Öncelikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlık çalışanları için balkonlardan alkış çalınması yönünde yaptığı çağrı üzerinde duran Aslan, halkın alkış tutması gönüllerini okşasa da, yöneticilerin alkış tutmasının kendilerine aynı hissi yaşatmadığını ifade etti. Aslan, nedenini ise şöyle dile getirdi: “Çünkü ne sağlık emekçileri futbol sahasında ne de millet tribünlerde. Belki ilk kez alkışlanmış olmak gururumuzu okşadı. Bugüne kadar ağır çalışma koşulları, hakaret, vurma, öldürülme dışında payımıza düşen bir şey olmuyordu. Sağlık emekçileri, yöneticiler sırtımızı sıvazlasın diye bu mesleği yapmıyor. Her zaman çok zordu koşullarımız. Mesleğimize ve emeğimize saygı duyulması için salgınları mı beklememiz gerekiyordu?”

"Koruyucu ekipman yok"

Sağlık emekçilerinin özellikle de bugün çözüm bekleyen hayati problemleri olduğunu söyleyen Aslan, birçok hastanede yeterince koruyucu ekipman dahi olmadığı yönüne kendilerine şikayetler geldiğini paylaştı.

Bazı hastanelerdeki sağlık çalışanlarına günde sadece bir adet cerrahi maskenin, onun da imza karşılığı verildiğini belirten Aslan, “Yine göğüs hastalıkları polikliniği çalışanları solunum testi yaparken direkt hastaların nefes üflediği alanlarda çalışmaya devam ediyorlar. Halen herkesi enfekte etmeden nasıl çalışılacağının planlaması yapılmamış. Hastanelerde çalışanlarla bilgi paylaşımı yapılmıyor. Yani bizleri, sağlık meslek örgütlerini bilgilendirmiyorlar. Bu nedenle ortaklaşamıyoruz. Çalışanlar devre dışı bırakılıyor. İdareler de bilgi paylaşımında bulunmuyorlar. Böyle sıkıntılarımız var” dedi. Aslan, bu sıkıntıları ise ancak ortak bilinçle hareket ederek aşabileceklerini ekledi.

"Tedbirlerde geç kalındı"

Salgınla mücadelede geç kalındığını da belirten Aslan, şimdiye kadar her hastanede karantina bölümünün açık ve aktif olması gerektiğini, ancak bunun halen sağlanamadığına işaret etti.

Virüs yaklaşık 4 ay önce Çin’den dünyaya yayılmaya başlamasına rağmen tedbir almada gecikme yaşandığını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti: “Henüz iki gün öncesinde bazı hastaneler ‘pandemi hastanesi’ olarak ilan edildi. Yani bu şimdi mi yapılacaktı? 19 Aralık 2019’da Çin’de başlayıp dünyaya yayıldığını bildiğimiz halde, tüm devlet hastanelerinde karantina bölümünün kurulması gerekiyordu. Şimdi acil durumlar dışında poliklinik hizmetinin devam etmesi kadar saçma bir şey olamaz. Yani virüs bu kadar hızlı yayılırken, insanlar bu kadar zor durumdayken, her gün binlerce insan hastanelere girip çıkıyor. İnsanlar risk altında, çalışanlar risk altında. Toplu taşıma araçlarıyla gelip gidecekler. Bir an önce zorunlu olmayan polikliniklerin kapatılması gerekiyor.”