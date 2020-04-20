Ses Kocaeli gazetesine silahlı saldırı

Ses Kocaeli gazetesine bu sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Gazeteden yapılan açıklamada ucu kime dokunursa dokunsun olayın aydınlatılması istendi.

Kocaeli’nde günlük olarak yayınlanan yerel Ses Kocaeli gazetesinin binasına bugün sabaha karşı saat 05:00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırganlar binaya 9 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı saldırıda maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Saldırıya ilişkin açıklama yapan gazete çalışanları, “Bu çirkin ve küstah saldırının faillerinin biran önce ortaya çıkmasını ve ucu kime dokunursa dokunsun olayın aydınlatılmasını Kocaeli polisinden bekliyoruz” dedi.