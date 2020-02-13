"Sertleşme bozukluğu tedavi edilmezse çiftler birbirinden kopabilir"

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadın Hastalıkları, Doğum Uzmanı ve Cinsel Terapist Dr. Gökçen Erdoğan, sertleşme bozukluğunun tedavi edilmediğinde çiftlerin birbirinden kopabileceğini söyledi.

14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle sağlıklı birlikteliklerde sağlıklı cinsel yaşamın önemine dikkat çeken Dr. Gökçen Erdoğan, erkek için sağlıklı cinsel ilişkinin amacının doyuma ulaşmak olduğunu belirterek, "Cinsel açıdan istekli olmak, doyuma ulaşmak, gebeliğin önlenmesi adına koruma yöntemi kullanmak ve cinsel hastalıklardan korunmak kadınların sağlıklı cinsel ilişki için belirlediği öncelikli kriterler arasında yer alıyor. Söz konusu kriterler şüphesiz ki erkek için de bir gerekliliktir. Erkek açısından sağlıklı cinsel ilişkinin amacı ise temelde doyuma ulaşmaktır. Ancak bununla birlikte partnerini doyuma ulaştırmak motivasyon kaynağıdır ve cinsellik performansını yukarı taşır. Erkeğin en önemli sağlık kriteri ise erekte olabilmek ve ilişki sırasında bunu koruyabilmektir." diye konuştu.

İdeal cinsel birliktelik sıklığı

İdeal cinsel birliktelik sıklığı diye bir genelleme yapmanın doğru olmadığını belirten Dr. Gökçen Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi: “Bu sayının haftada iki, dört ya da beş olması azlık ya da çokluk açılarından belirleyici değildir. İlişkilerdeki birliktelik sıklığı, bir ilişkinin kendi dinamiğidir. Ancak haftada en az bir kez birliktelik yaşanması önerilmektedir. Haftada altı gün birlikte olan bir çift de, partnerlerden herhangi biri bu durumdan rahatsızsa durum sanıldığı gibi parlak değildir."

"40 yaşın üstündeki erkeklerin yüzde 50'si sertleşme sorunu yaşıyor"

Sertleşme bozukluğunu, cinsel birliktelik için peniste sertleşme ve dikleşmenin hiç olmaması, penisin istediği sertliği yakalayamaması, sertliği idame ettirememesi, sürdürememesi ve elde edilse dahi doyuma ulaşılamaması olarak tanımlayan Dr. Gökçen Erdoğan: "40 yaşın üstündeki erkeklerin yüzde 50 kadarı sertleşme bozukluğu yaşayabilmektedir. Pek çok etken sertleşme bozukluğunun nedenleri arasındadır. Yüksek oranda stres, akciğer ve solunumu dolaylı da olsa etkileyen tüm alışkanlıklar, ereksiyonu olumsuz yönde etkileyebilir. Kaotik ortamlarda, yarın kaygısına endeksli olarak sürdürülen yaşamlar, cinsel ilişkide de beynin istenmeyen şeyleri düşünmesine neden olur. Odaklanmak, cinsellikte önemlidir."

"Çiftler cinsel yaşamlarını konuşabilmeli"

Cinsel paylaşımlarında sorunlar olan çiftlerin bunu aralarında tutabildiklerini Dr. Gökçen Erdoğan “Çiftlerin cinsel yaşamlarını kendi aralarında paylaşmaları ve bunun üzerine konuşmaları önemlidir çünkü sorun, birbirlerine söylemedikleri sebeplerden dahi kaynaklanıyor olabilir. Bu bazen, istenmeyen bir koku kadar basit bir nedene ve ürküten bir pozisyona bile bağlı çıkabilir. Cinsel sağlığı da insan sağlığının bir parçası olarak kabul etmeliyiz” diye konuştu.

Çiftlerin birbirinden kopuşu sık rastlanan bir durum

Çiftlerin birbirinden kopuşunun, çok sık rastlanan bir durum olduğunu belirten Dr. Gökçen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazen bu kopma ayrılık ya da boşanma şeklinde olmaz. Ama aynı evde, aynı ilişkide cinsel paylaşımın sona ermesi de zamanla bir çift gibi hissetmekten uzaklaşmak anlamına gelir. Çünkü cinsel dürtülerimiz kolay kolay ölmez ve onların arayışı sürer. Bu, yeni birini aramak değil, doyumu aramak ve hayal kırıklığına uğramaktır."

Sertleşme bozukluğunun tedavisi mümkün

Dr. Gökçen Erdoğan, sertleşme bozukluğunun tedavisi olduğunu belirterek, önce ürolojik muayene ve tetkiklerle fiziksel bir sorun olup olmadığının bilinmesi gerektiğinin altını çizdi.