Sertifikalı eğitimler üniversite güvencesi altında yapılacak

İSTANBUL-(DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sürekli Eğitim Merkezi, sertifikalı eğitim alanında yaptığı profesyonel anlayışa hız kazandıracak yeni eğitim programları hazırlama kararı aldı. Üniversite güvencesi altında gerçekleşecek sertifikalı eğitimlerde siyaset akademisinden yaşam koçluğuna birçok konuda program açılıyor.

Üniversite\'nin Sürekli Eğitim Merkezi yeni eğitim anlayışı ile Avcılar’daki yerleşkesinde katılımcılarına farklı programlar sunmaya hazırlanıyor. İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Fuat Tuncer’in Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü olarak atandığı birimde, eğitimden işletmeye, sanattan tasarıma birçok programa ve atölyelere yer verilecek.

“HEDEFİMİZ KARİYERE YÖN VERECEK PROGRAMLAR”

İnsanların kariyerlerine etki edecek programlar açmayı hedef edindiklerini belirten Tuncer, “Sürekli Eğitim Merkezi olarak önceliğimiz insanların kariyerlerine yön verecek ve destekleyecek programları oluşturmak. Bu yıl eğitim ve işletme programlarına ek olarak sanat ve tasarım alanında da katılımcıların ilgisini çekecek birçok program oluşturduk” diye konuştu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin başarılı akademisyen kadrosunun da programlarda yer alacağını belirten Tuncer, “İGÜ, Avrupa’dan aldığı akreditasyonlarla başarısını tescillemiş bir üniversite konumunda. Katılımcılar, açacağımız programlarda bu akademisyen kadrosundan da faydalanmış olacaklar” şeklinde konuştu.

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