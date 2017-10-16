T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sertab Erener’den rock grubu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - SANAT hayatında 25’inci yılını kutlayan Sertab Erener, vokalistliğini üstlendiği “Oceans of Noise” adlı rock grubuyla müzikseverlerle buluşacak

16 Ekim 2017 15:01

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - SANAT hayatında 25’inci yılını kutlayan Sertab Erener, vokalistliğini üstlendiği “Oceans of Noise” adlı rock grubuyla müzikseverlerle buluşacak.
Sertab Erener’in vokalistliğini yaptığı, gitarda Emre Kula, bas gitarda Eser Ünsalan, keyboardda Ozan Yılmaz ve davulda Alpar Lü’nün yer aldığı rock grubu “Oceans of Noise”, Türkiye’nin Oscar adayı “Ayla” filmiyle ilk kez dinleyiciyle buluşacak. Film için “Ayla” adlı şarkı besteleyen grup, şarkının İngilizce versiyonu “Finding White In Black”i de eşzamanlı yayınlayacak. Şarkının video klibini ise “Ayla” filminin yönetmeni de olan Can Ulkay çekti. 
Prodüktörlüğünü ve mixlerini bugüne kadar 4 kez Grammy, 1 kez de Latin Grammy Ödülü’ne aday gösterilen usta prodüktör ve müzisyen Joel Hamilton\'un üstlendiği Oceans of Noise’un diğer single\'ı  “The Age of Ghouls” ise Kasım ayında müzikseverlerle buluşacak. Mastering\'ini Grammy ödüllü Joe LaPorta\'nın, Sterling Sound New York\'ta yaptığı grubun mini albümü ise yeni yılda piyasada olacak.

(FOTOĞRAF)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan SENCERDHASANAT hayatındaSertab ErenerNoise”Sertab ErenerinEmre KulaEserOzan YılmazAlpar LününNoise” Türkiyenin OscarFilmWhite In Black”iCan UlkayGrammyLatin GrammyJoel HamiltonOceansNoiseunAge

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24