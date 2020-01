Sertab Erener’den rock grubu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - SANAT hayatında 25’inci yılını kutlayan Sertab Erener, vokalistliğini üstlendiği “Oceans of Noise” adlı rock grubuyla müzikseverlerle buluşacak.

Sertab Erener’in vokalistliğini yaptığı, gitarda Emre Kula, bas gitarda Eser Ünsalan, keyboardda Ozan Yılmaz ve davulda Alpar Lü’nün yer aldığı rock grubu “Oceans of Noise”, Türkiye’nin Oscar adayı “Ayla” filmiyle ilk kez dinleyiciyle buluşacak. Film için “Ayla” adlı şarkı besteleyen grup, şarkının İngilizce versiyonu “Finding White In Black”i de eşzamanlı yayınlayacak. Şarkının video klibini ise “Ayla” filminin yönetmeni de olan Can Ulkay çekti.

Prodüktörlüğünü ve mixlerini bugüne kadar 4 kez Grammy, 1 kez de Latin Grammy Ödülü’ne aday gösterilen usta prodüktör ve müzisyen Joel Hamilton\'un üstlendiği Oceans of Noise’un diğer single\'ı “The Age of Ghouls” ise Kasım ayında müzikseverlerle buluşacak. Mastering\'ini Grammy ödüllü Joe LaPorta\'nın, Sterling Sound New York\'ta yaptığı grubun mini albümü ise yeni yılda piyasada olacak.

