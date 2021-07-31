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Kültür-Sanat

Sertab Erener, konser gelirini ağaçlandırma için bağışlayacak

31 Temmuz 2021 19:03

Türkiye’nin farklı yerlerinde çıkan orman yangınları sürerken, sanatçı Sertab Erener 30 Temmuz’daki konserinin gelirini ağaçlandırma için bağışlayacağını açıkladı.

Sertab Erener, 30 Temmuz’da İstanbul Turkcell Vadi’de verdiği konserden edindiği geliri ağaçlandırma çalışmaları için bağışladığını duyurdu.

Sanatçı, konser öncesinde Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“İki gündür yaşadığımız ciğerimizi yakan bu acı ile bugün sahneye çıkmak benim için imkansızdı, iptal edelim istemiştim. Ama Turkcell ile gerçekleştireceğimiz bu konserin bütün gelirini kaybettiğimiz ormanlarımızı en kısa zamanda yeniden yeşertmek için bağışlamaya karar verdik. Bu inançla yola çıktım. Bu gece şarkılarımı bütün ruhumla kaybettiğimiz ağaçlarımız, hayatını kaybeden bütün canlılar için söyleyeceğim.”

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