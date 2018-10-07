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Kültür-Sanat

Sertab Erener hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TÜRK Pop Müziği'nin sevilen ismi Sertab Erener, Bursalı hayranlarını şarkılarıyla hem duygulandırdı, hem coşturdu

07 Ekim 2018 02:44

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - TÜRK Pop Müziği\'nin sevilen ismi Sertab Erener, Bursalı hayranlarını şarkılarıyla hem duygulandırdı, hem coşturdu.
Türk Pop Müziği\'nin usta yorumcusu Sertab Erener, Bursa\'da hayranlarıyla buluştu. Açıkhava Tiyatrosu\'nda sahne alan ünlü sanatçı, şarkılarını akustik sunumlarıyla sesinin en yalın halini sergilediği konserin ilk bölümünde uzun süre alkışlanan performansa imza attı. Konserinde sevenlerini kimi zaman duygulandırıp kimi zaman da coşturan Erener’in şarkılarına Bursalılar da alkışlarıyla eşlik etti. Neşeli tavırlarıyla sempati kazanan ünlü sanatçı yaklaşık 1.5 saat sahnede kalırken hayranlarına da unutulmaz bir akşam yaşattı.

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