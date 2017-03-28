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Sertab Erener: Ateşi sönmeyen şömine gibiyim

Deneyimli sanatçı 25. sanat yılını kutluyor

28 Mart 2017 15:36

Sertab Erener YouTube’dan yayın yapan Allianz Motto Müzik kanalındaki ‘Noktalı Virgül’ programına konuk oldu.

Ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiği zamanları anlatan 52 yaşındaki sanatçı, “Ölümle yüz yüze geldiğinde insan çok korkuyor. Aslında ateşi sönmeyen bir şömine gibiyim, savaşçıyım. Ama ‘Bitti’ dediğim bir an oldu” açıklamasını yaptı.

Erener, 11 yaşında yakalandığı ülseratif kolit rahatsızlığı nedeniyle zor zamanlar yaşamış, 1993-1994’te Amerika’da 3 riskli ameliyat geçirmişti.

Nil Karaibrahimgil’in önerisi üzerine Kitap yazmaya başladığını anlatan Erener, anılarının yanı sıra tecrübelerini aktaracak.

Kariyerinin 25’inci yılını kutladığını söyleyen Erener, günümüz pop müzik şarkılarının bir kısmının ‘Fast Food’ gibi olduğunu belirterek, ‘Best of’ albüm çalışmasına başladığını da müjdeledi.     

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Nil KaraibrahimgilSertab ErenerAteşi sönmeyen şömineYouTubeülseratif kolitBest of albümNoktalı Virgül programı

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