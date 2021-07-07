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Sertab Erener: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor, fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir

07 Temmuz 2021 15:51

Bodrum'da düzenlenen bir çevre etkinliğine katılan Sertab Erener, "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir" ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde temizlik hizmetlerinde yapılacak çalışmaların tanıtıldığı toplantıda konuşan Sertab Erener'in sözleri tartışma yarattı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; etkinlikte konuşma yapan ünlü şarkıcı, "Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı. En temel sorunumuz da kalabalığız, milyarlarca insanız ve artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler" dedi.

Sertab Erener'in sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazıları Erener'e tepki gösterirken, kimileri de ünlü şarkıcıya destek verdi.

 

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