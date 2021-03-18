Serra Yılmaz, 48 başarılı kadınla Vanity Fair dergisinin kapağında

İtalya’da 17 yıldan bu yana sayısız tiyatro ve sinema projelerinde yer alan oyuncu Serra Yılmaz, farklı alanlarda başarılar elde etmiş 48 kadınla İtalyan Vanity Fair dergisinin yeni sayısının kapağında yer aldı.

Kapağında yer verdiği kendi alanlarında büyük başarılara imza atmış kişileri "Hayatlarıyla Dünyayı Değiştiren Kadınlar" olarak tanımlayan ünlü dergide içlerinde gazeteci, bilim insanı, yazar ve oyuncu mesleğinde öncü 48 kadın bulunuyor.

"Tiyatro çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiğini düşünüyorum"

Yılmaz, böyle önemli 48 kadının içinde yer aldığı için mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İtalya'da böyle önemli 48 kadının içinde bana da yer vermelerinden dolayı çok mutluyum. Kadınlar olarak tüm dünyada kendi alanlarımızda yaşadığımız olumsuzluklar bizi yıldırmıyor, tersine güçlendiriyor ve kadınlar olarak birleştiriyor. Biz beraber daha güçlüyüz ve haklılığımızı bu yolda göstereceğiz.

Pandemiyle beraber tüm dünyada duran tiyatro çalışmalarının da bir an önce başlaması gerektiğini düşünüyorum, birçok riskli etkinlik devam ederken tiyatronun yaşaması artık hayati bir noktaya geldi. Sahneyi çok özledim ve sabırsızlıkla yeniden sahnede olmayı bekliyorum."

Yılmaz pandemiden önce İtalya’da tiyatro çalışmalarına devam ediyordu. Son oyunu "Don Kişot" ile İtalya’da tiyatroseverlerle buluşmuş, oyun büyük beğeni toplamış ve sene boyunca kapalı gişe oynamıştı. Ünlü İtalyan oyuncu Alessio Boni ile sahneye çıkan Yılmaz, oyunda Don Kişot'un yol arkadaşı Sancho Panza'ya hayat veriyordu.

Usta oyuncu, geçen senelerde İtalya'nın en prestijli tiyatro ödüllerinden Persofone Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ile Cuomo Uluslararası Ödülleri’ne layık görülmüştü.