T24 LogoT24 Logo
Magazin

Serik'te, Ani Lorak rüzgarı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - UKRAYNA'nın ünlü şarkıcısı Ani Lorak, Antalya Serik'te konser verdi

02 Mayıs 2018 14:25

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - UKRAYNA\'nın ünlü şarkıcısı Ani Lorak, Antalya Serik\'te konser verdi.
Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleşen konserde 2008 Eurovision Yarışması\'nda ülkesini temsil eden ve ikincilik elde eden Ukraynalı şarkıcı Ani Lorak sahneye çıktı. Yaklaşık 2 saat sevilen parçalarını seslendiren Lorak, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Konseri izleyen yerli ve yabancı tatilciler şarkılara oynayarak eşlik etti.
Ani Lorak, 15 Ağustos\'ta Belek\'te bir konser daha vereceğini kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇSERİK Antalya DHAUKRAYNAAni Lorak Antalya SerikSerikBelekEurovision YarışmasıUkraynalıAni LorakYaklaşıkLorakKonseriAğustos BelekFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24