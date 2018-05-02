Serik'te, Ani Lorak rüzgarı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - UKRAYNA\'nın ünlü şarkıcısı Ani Lorak, Antalya Serik\'te konser verdi.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde gerçekleşen konserde 2008 Eurovision Yarışması\'nda ülkesini temsil eden ve ikincilik elde eden Ukraynalı şarkıcı Ani Lorak sahneye çıktı. Yaklaşık 2 saat sevilen parçalarını seslendiren Lorak, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Konseri izleyen yerli ve yabancı tatilciler şarkılara oynayarak eşlik etti.

Ani Lorak, 15 Ağustos\'ta Belek\'te bir konser daha vereceğini kaydetti.



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