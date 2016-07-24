"Şeriat geldi" sanıp durmadan sela okuyan imama kızanların tutuklandığı köy isyanda: Hasmı olan FETÖ'cü diyor

15 Temmuz gecesi asker eğlencesi varmış. Gecenin 2’sinde sala okununca insanlar ‘şeriat mı geldi?’ diye camide toplanmış. Hocaya ‘Ne oluyor’ diye sorunca işler karışmış. Pancar köyünde bu olay nedeniyle 20 kişi tutuklanmış. Tutuklananların yakınları, “Artık husumeti olan diğerini FETÖ’cü deyip içeri tıktırabiliyor. Gerçek OHAL’i biz yaşıyoruz” diyor.

Cumhuriyet muhabiri Hakan Dirik, köydeki gözlemlerini "O gece televizyondan seyrettiği darbecilerin 'kendileri' olduğunu öğrenmenin yanı sıra en çok 'FETÖCÜ' damgası yemek, köylülere dokunmuş. Yakınları darbeci diye içeri atılanlardan Salih Gürkan, 'Çünkü Pancar, solculuğuyla, hatta ‘komünist’ diye bilinen bir yer. Şimdi sayelerinde FETÖ’cü olduk. Biz solculuğumuzdan memnunuz. Bu olay bilinçli bir şey, bir geleneği kırmak istiyorlar' diyor" sözleriyle aktardı.

‘Eşim de, oğlum da tutuklandı’

Eşi P.Ç. ile oğlu S.Ç. tutuklanan Sinan Çıran, “Olay olduğunda hanım oğlanı almaya caminin oraya gitmiş. İkisi de tutuklandı. Eşimden üç gündür haber alamıyorum. Hadi oğlanın yanında köyden abileri var, ama hanım yalnız orada. Çok merak ediyoruz” diye konuşuyor.

Köylülerden Mehmet Sarıgöl, Pancar’ın siyasi duruşunun net olduğunu kaydederek, “O gece asker eğlencesi vardı. Gecenin 2’sinde sela okununca ister istemez insanlar ‘şeriat mı geldi?’ diye düşündü. O korkuyla, merakla toplandı. Hocaya ‘Ne oluyor?’ diye sorunca işler karıştı. Ama ortada ne şiddet, ne darp var. Başımıza gelenler siyasi” diyor.

‘Bu damga ağrımıza gidiyor’

Tutuklananlar arasında yer alan 17 yaşındaki E.İ.’nin babası Rahmi İmre, çocuğunun hem şu andaki, hem de gelecekteki psikolojisini düşünüyor:

“Biz darbelere karşı olan, hatta 12 Eylül’de bunun acısını fazlasıyla yaşayan insanlarız. Nasıl olur da bize ‘FETÖCÜ’ derler? Bize vurulan bu damga ağrımıza gidiyor. Çocukların hiçbir suçu yok. Ne bir darp var, ne zarar verme var. Bu damga yedi sülalemizi takip eder. Bunu kabul etmiyoruz. Evlerimize ateş düştü. Bu ateşin bir an önce sönmesini istiyoruz. Oğlum şimdiye dek hiç yalnız kalmadı. Ne yapıyor ne ediyor bilemiyorum? Çocukların psikolojisini bozmaya kimsenin hakkı yok.”

'Geçmişimizde Atatürk var'

Köyün “Kızılcan kıraathanesinde” bir araya geldiğimiz köylüler, bir an önce yakınlarına kavuşmak istiyor. Mesajları ise net: “Olağanüstü hal önce bizim köye geldi. OHAL, gerçek cumhuriyetçileri yakıyor. Bizim yedi sülalemezi araştırsınlar bakalım, FETÖ bulabilecekler mi? Bizim geçmişimizde Atatürk, cumhuriyet var.”