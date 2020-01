Darbeci albaya cezaevinde selam veren astsubay gözaltına alındı

Bursa'da, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'a, tutulduğu cezaevinde yanına giderek, asker selamı verip ihtiyacı olup olmadığını sorduğu öne sürülen astsubay, gözaltına alındı.

Bursa H Tipi Cezaevi'nde görevli Astsubay Başçavuş M.Y, darbe girişimini sonrasında gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi'ne konulan İl Jandarma Komutanı Albay Akkuş'un yanına gitti.



Astsubay M.Y, Albay Akkuş'a asker selamı verdi ve bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Cezaevi görevlilerinin kendisini fark etmesinin ardından M.Y, söz konusu yerden ayrıldı.



Görevlilerin durumu polise bildirmesi üzerine astsubay M.Y, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.



Zanlının sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.