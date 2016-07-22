T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Darbeci albaya cezaevinde selam veren astsubay gözaltına alındı

Cezaevi görevlilerinin durumu fark etmesi üzerine gözaltına alınan astsubay M.Y, adliyeye sevk edilecek

22 Temmuz 2016 20:49

Bursa'da, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş'a, tutulduğu cezaevinde yanına giderek, asker selamı verip ihtiyacı olup olmadığını sorduğu öne sürülen astsubay, gözaltına alındı.

Bursa H Tipi Cezaevi'nde görevli Astsubay Başçavuş M.Y, darbe girişimini sonrasında gözaltına alınan ve sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi'ne konulan İl Jandarma Komutanı Albay Akkuş'un yanına gitti.

Astsubay M.Y, Albay Akkuş'a asker selamı verdi ve bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Cezaevi görevlilerinin kendisini fark etmesinin ardından M.Y, söz konusu yerden ayrıldı.

Görevlilerin durumu polise bildirmesi üzerine astsubay M.Y, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

ETİKETLER

15 temmuzdarbe girişimiYurdakul Akkuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24