Ecevit'in Helikon yazısından Berk'in Komet'e mektuplarına; Şerhh'in son sayısı çıktı

Şiir ve eleştiri dergisi Şerhh'in yeni sayısı çıktı. Derginin son sayısıyla eski Başbakan Bülent Ecevit’in Helikon Derneği'nin 6-7 Eylül olayları sonrasında kapatılmasını ele alan yazısı ve şair İlhan Berk'in ressam Komet'e (Gürkan Coşkun) yolladığı mektuplar gün ışığına çıkıyor.

Yayın Kurulu'nu Monica Papi, Eren Barış, Aras Keser, Alper Göbel, Servet Turan, Kadir Yanaç ve Emre Koyuncu'nun oluşturduğu Şerhh'in son sayısında 'erotik edebiyatın Türkçe dimağı' olarak tarif edilen yazar Gani Met'in 3 yazısının yanı sıra kendisiyle yapılan bir söyleşi de yayımlandı.

Dergi yazarları Eren Barış ve Aras Keser'in, Kıssa Devre Konuşmalar (V)'da "Türkiye'nin kangren olmuş meselelerini, edebiyatın tarihi ile birlikte ele aldığı" sayıda, 'Az daha güzeldik' adlı şiir kitabıyla Mihrap Aydın'a da yer verildi. Ödüllü şair Monica Papi, "Dünya'nın zor şairi: Mihrap Aydın" başlıklı yazısıyla, Mihrap Aydın'ın şiirlerine birer yazıyla odaklandı.

Monica Papi'nin yazısından bir bölüm şöyle:

"Dışarıdan içeriye, meydanlı ortaklıklardan evlere geçişin şiirde bir dili olsa Mihrap Aydın o ortaklıktadır. Şair, ilk kitabı 'Az daha güzeldik'te sanki, benim yerim yurdum evimin içidir diyor ama, dışarılara yabancılıktan değil. Dışarıları bilmemekten değil de çok bilip artık omuzlayamamaktan, bedene binen ağırlıktan, çok acıklı manzaralara şahitlikler yüzünden..."

Derginin dosya bölümünde Şerhh'in yazarları Ayşen Gençtürk, Mesut Koçyiğit ve Adem Gergöy, Deleuze'den Şklovski'ye, Bahtin'den Foucault'ya uzanan geniş bir yelpazede, edebiyat kuramının temel problemlerini masaya yatırdı. Alper Göbel, yazar-yönetmen Alain Robbe-Grillet'nin kendisiyle yapılmış söyleşilerinden oluşan "Erotik Düş Makinası" adlı kitaptan hareketle yönetmenin izlerini sürdü. Yeni Roman anlayışından modern sinemaya Grillet'nin bir portresini çıkardı.

İki ayrı çalışmanın yer verildiği Külliyat bölümünde ise Bülent Ecevit’in, 1950’li yıllarda faaliyet göstermiş olan Helikon Derneği’nin, 6-7 Eylül pogromunun sonrasında kapatılmasına doğru giden süreci ele alan yazısı yayımlandı. Müdavimleri arasında Bülent Arel, Hüseyin Cöntürk, Bilge Karasu, Ece Ayhan, İlhan Usmanbaş gibi birçok sanatçı, yazar, şairin olduğu derneğe dair Ecevit'in kaleme aldığı yazının bir bölümü şöyle:

"Helikon, bir daha eski canlılığını kazanamadı ve sönüp gitti"

"1950'li yıllarda güzel sanatlara devlet desteği de, kamuoyu ilgisi de azalmıştı. Çok partili yaşalım toplum için bir yenilik olan ateşli çekişmeleri, heyecanlı bir maç gibi ilgileri topluyor, sanat ve kültür yaşamı git gide çoraklaşıyordu."

Külliyat'ta ayrıca, şair İlhan Berk'in ressam Komet'e (Gürkan Coşkun) yolladığı mektupların (1990 ve 1998 tarihli) orijinalleri yer aldı:

