Serhat Karaaslan’ın 'Suçlular' adlı filmi 2022 Oscar Ödülleri Kısa Listesi'nde

Önümüzdeki yıl 94'üncüsü verilecek olan Oscar Ödülleri için 'kısa liste' önceki gün açıklandı. 10 kategorilik kısa listenin En İyi Kısa Film kategorisinde Serhat Karaaslan’ın Suçlular (The Criminals) adlı filmi de yer aldı.

2022 Oscar Ödülleri Kısa Listesi önceki gün açıklandı. 10 kategoride adayların sıralandığı listede Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film dalında Oscar adayı olan Semih Kaplanoğlu imzalı Bağlılık Hasan filmi yer almadı. Ancak listeye yönetmen Serhat Karaaslan’ın Suçlular (The Criminals) adlı kısa filmi girmeyi başardı.

En İyi Kısa Film kategorisinde

Suçlular filmi, 2022 Oscar Ödülleri Kısa Listesi'nin En İyi Kısa Film kategorisindeki 15 film arasında kendine yer buldu. Daha önce Görülmüştür adlı filmiyle yurt içinde ve yurt dışında çeşitli festivallerde ödüller alan Karaaslan, en son Suçlular ile İstanbul Film Festivali'nde En İyi Kısa Film dalında Altın Lale almıştı.



27 Mart'ta gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak olan 94. Oscar Ödülleri için adaylar 8 Şubat'ta duyurulacak.

Anadolu’nun küçük bir şehrinde otel arayan üniversiteli çiftin hikayesi

Serhat Karaaslan'ın yazıp yönettiği; Deniz Altan, Lorin Merhart, Erdem Şenocak, Ercan Kesal, Cem Baza, Banu Fotocan ve Emrah Özdemir'in rol aldığı Suçlular, birlikte romantik bir gece geçirmek için Anadolu’nun küçük bir şehrinde otel arayan ancak evlilik cüzdanları olmadığı için bütün otellerden geri çevrilen üniversite öğrencisi genç bir çiftin bir gece boyunca başlarına gelenleri konu alıyor.



Yapımcılığını Serhat Karaaslan ile birlikte Laure Dahout ve Laura Musat'ın üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Tudor Mircea, sanat yönetmenliğini Meral Aktan, kurgusunu Nathan Delannoy, müziklerini, Charli Circus ve ses tasarımını Utku İnsel, Marius Leftarache, Charli Masson ve Sammy Bardet yaptı.