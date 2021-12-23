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Kültür-Sanat

Serhat Karaaslan’ın 'Suçlular' adlı filmi 2022 Oscar Ödülleri Kısa Listesi'nde

Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film dalında Oscar adayı olan Semih Kaplanoğlu imzalı Bağlılık Hasan filmi kısa listede yer almadı

23 Aralık 2021 20:11

Önümüzdeki yıl 94'üncüsü verilecek olan Oscar Ödülleri için 'kısa liste' önceki gün açıklandı. 10 kategorilik kısa listenin En İyi Kısa Film kategorisinde Serhat Karaaslan’ın Suçlular (The Criminals) adlı filmi de yer aldı.

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