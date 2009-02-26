Serhan Şeşen'e doğum günü hediyesi

Geçen yıl Aralık ayında vefat eden Serhan Şeşen için çok sayıda sanatçı yarın Bostancı Gösteri Merkezi'nde bir araya gelecek.Konserde sanatçılar Aylin Aslım, Birsen Tezer, Bülent Ortaçgil, Demet Sağıroğlu, Erol Evgin, Feridun Düzağaç, Gülcan Altan, Gürol Ağırbaş, İlhan Şeşen, Kenan Doğulu, Leman Sam, Levent Yüksel, Nil Karaibrahimgil, Sezen Aksu, Timur Selçuk, Vedat Sakman, Yalın, Yaşar, Yavuz Bingöl ve Zuhal Olcay ile ''Ezginin Günlüğü'', ''Gündoğarken'', ''Moğollar'', ''Mor ve ötesi'' grupları sahne alacak.Serhan Şeşen Müzik, Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği'nin ilk organizasyonu olan gecede sağlanacak gelir ve bağışlar, ''ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek, müzik okulu açmak ve diğer ihmal kurbanlarına yardım eli uzatmak'' için kullanılacak.