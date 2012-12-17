Sergideki nü resimler açılış sonrası duvardan indirilip ters çevrildi

Eskişehir'deki Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde resim öğretmeni, sanatçı Emin Gülören'in "ArtNüyet" adlı resim sergisi Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in de katıldığı açılış töreninin ardından galeri görevlileri tarafından duvardan indirilip ters çevrilerek yere konuldu

TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi resim öğretmeni Emin Gülören, 16’ncı kişisel sergisini geçen Cumartesi günü Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galeri’nde açtı. 15-24 Aralık 2012 tarihleri arasında açık tutulacağı duyurulan serginin açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile çok sayıda davetli katıldı. Sergilenen 29 nü eser, davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Pazar günleri kapalı olan galeriye bugün gelerek sergiyi gezmek isteyenler, tablolarıın duvardan indirildiğini, ters çevrilerek yere konulduğunu gördü.

Sanatçı Emin Gülören, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi yetkililerinin kendisine herhangi bir bilgi vermediğini, eserlerinin kimin talimatıyla kaldırıldığını bilmediğini söyledi.

Galeri önünde basın açıklamsı yaptı

Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’ndeki olaya Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı tepki gösterdi. Şanlı, galeri önünde sanatçı Emin Gülören ve bir grup sendika üyesinin katılımıyla basın açıklaması yaptı. Olayı kınadıklarını ifade eden Ali Paşa Şanlı şöyle konuştu:

"Cumartesi günkü açılış töreninden sonra Pazartesi günü arkadaşlarımız sendikamız üyesi olan Emin Gülören’in sergisini gezmek için salona geldiklerinde tabloların ters çevrildiğini ve yere indirildiğini gördüler. Serginin birileri tarafından kapatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Kültür Müdürlüğü ile hiçbir yetkili serginin kapatılması durumunu üzerine almıyor. Biz, özellikle bu tutum ve davranışın ülkemizdeki siyasal ve ideolojik bir hegemonya oluşturmaya çalışan iktidarın, esasen beynin arkasındaki düşünceyi gösterdiğini düşünüyoruz. Bu iktidarın neler düşündüğünü, neler yapmak istediğini göstermektedir. Kendisi gibi düşünmeyenleri ötekileştiren bu anlayışı kınıyoruz. Başta Vali ve Kültür Müdürlüğü yetkilileri olmak üzere bunun sorumluluğu kime aitse bu konuda kendilerinden açıklama bekliyoruz.

'Sanatta düşünce sınırlandırması olamaz'

Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, tabloların neden kaldırılmış olabileceği konusuyla ilgili olarak şöyle dedi:

"Oradaki tablolardan bazılarını zannediyorum ki kendi düşüncesine aykırı gören bir anlayış olabilir. Ama sanatta bir düşünce sınırlandırılması olamaz. Sanatçı düşündüğü her şeyi çizebilir, he rşeyi düşündüğü gibi anlatabilir. Ayrıca bu sergiyle ilgili gerekli izin alınmış. Sergilenen resimlerle ilgili ayrı bir başvuru olmuyor. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi burada seçici kuruldur. Bu kurul sadece sanatçının yeterlilik ve yetersizliğine bakar. Resimleri değerlendirme diye bir durum söz konusu değildir Yani resimlerle ilgili önceden bir izin alınma durumu yoktur."

Sanatçı Emin Gülören’in basın kuruluşlarına sergi davetiyesiyle birlikte gönderdiği mailde şu yazıların bulunması dikkat çekti:

"ArtNüyet-15-24 Aralık.Korkulan, ayıplanan, hor görülen ve art niyetle bakılan hatta içine tükürülen sanat. Hele konu ’Nü’ olunca da hem tahrik hem de bir tehdit. Aslında önemli olan ’nüyet’. Sergi açılışında sizi ve tüm çalışanlarınızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız."

Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi yetkilileri resimlerin duvardan indirilmesi olayı ile ilgili olarak "Sergimiz izleyicilere kapalı. Devlet memuru olduğumuz için de bu konuda konuşamayız" dedi. (Eyüp Kelebek/dha)