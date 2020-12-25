Sergen Yalçın: VAR niye var?

Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini elde eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçını yorumladı. Video hakem asistanın kullanımıyla ilgili tepki gösteren Yalçın, “VAR niye var?" dedi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası beIN SPORTS'a konuştu. Kolay bir karşılaşma olmadığını belirten teknik adam, "İyi oyun olmadı ama kazanmak önemliydi" ifadesini kullandı.

Maçla ilgili değerlendirmeler yapan Sergen Yalçın, "Kolay maç değildi, zor bir maçtı. Ankaragücü iyi mücadele ediyor, savaşıyor, agresifler. İyi oynuyorlar. Soğuk bir Ankara akşamında alınan 3 puan bizim için çok sevindirici. Rakiplerimizin kazandığı haftada 3 puanla ayrılıp, öndeki grubun içinde olmamız gerekiyordu. Bu açıdan değerliydi galibiyet. Duran toptan gol attık. Devre arasında mutlaka duran toptan atmamız gerekiyor dedim. Duran toplarda çok tehlikeli takımız. Bugün oldu” diye konuştu.

"VAR niye var?"

'Video Hakem Asistan' sisteminin kullanımı ile ilgili tepkilerini ifade eden Sergen Yalçın, "Larin'in attığı golde, daha kafayı vurmadan düdük çaldı. Pozisyon faul mü, değil mi bilmiyorum. Görmem lazım. Bana hakem erken düdük çaldı gibi geldi. Düdük çalınca VAR'a da gidemiyor. Golü ver, ondan sonra faulse VAR versin faul. VAR niye var? VAR'dan faul derlerse gider bakar, iptal edersin. Çok kolay düdük. VAR'dan seyret, yine ver. Niye düdük çalıyorsun, VAR var. Gel seyret derlerse gider seyredersin. Anlam veremedim. Benim tepkim VAR ile ilgili. VAR bunun için var. Bekle orayı. VAR'dan sezon başından beri lehimize pozisyon yok" sözlerini kaydetti.

"Playstation oynar gibi takım kurmuyoruz"

İki maçtır gol yemeden kazandıklarını da vurgulayan Yalçın, ara transferle ilgili gelen bir soru üzerine şu cevabı verdi:

"Federasyonun verdiği limitlerle ilgili sınırlar var. Yabancılarımız var. Dışarıda olan oyuncularımızı bir yere gönderirsek limiti açabiliriz. Bir-iki transfer düşünüyorum ama şartlar uygun olur mu bilemiyorum. Dediğim gibi ekonomi Türkiye'de Türk takımları için problem. Sadece bizim için değil. Herkesin bilmesi gerekir, playstation oynar gibi takım kurmuyoruz. Kulübün ekonomisine göre hareket etmeliyiz."

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