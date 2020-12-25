Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Beşiktaş, ligin en çok puan toplayan ve gol atan takımı oldu

Geçen sezon son 15 haftada görev yapıp takımı 3.sıraya taşıyan ve Şampiyonlar Ligi ön eleme bileti almasını sağlayan Sergen Yalçın, geldiği günden beri yapılan puan durumunda ligin 7 puan farkı ile lideri oldu. Beşiktaş aynı zamanda en çok gol atan takım unvanını da kazandı.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak ilk maçına 1 Şubat 2020'de Ç.Rizespor deplasmanında çıktı.

Bütün büyüklerden daha fazla puan topladı

Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan takımların zorluklar yaşadığı bu dönemde Beşiktaş 57 puan toplarken Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a 8 puan, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye ise 15 puan fark attı. Geçen sezon zirve yarışı yapan Trabzonspor bu dönemde 30 maça çıkıp 50 puan alırken Başakşehir ise bu sezon yaşadığı düşüşle 48 puanda kaldı.

2,04 puan ortalaması yakaladı

Sergen Yalçın 28 maçta 57 puanla 2,04 puan ortalaması yakalayıp şampiyonluk yaşayan takımların seviyesinde devam ederken örneğin bu sezon ilk kez teknik adam olarak görev yapan Çağdaş Atan'ı geçti. Alanyaspor bu sezon 1,93 ortalama yakalarken belli bir maç seviyesinin üzerindeki teknik adamlar 2,00 ortalamasının altında kaldı.