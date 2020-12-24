Beşiktaş, Ankaragücü'nü tek golle geçti

Beşiktaş, MKE Ankaragücü deplasmanında 3 puanı tek golle aldı. Rakibini Domagoj Vida'nın golüyle mağlup eden siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maçta beşinci galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleye iyi başlayan taraf ev sahibi takım oldu. Üst üste net fırsatlar yakalayan sarı-lacivertliler son vuruşlarda yetersiz kalınca gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda her iki takım da öne geçmenin yollarını ararken eşitliği bozan Beşiktaş oldu. 61. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Domagoj Vida, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Bu haftayı da boş geçmeyen Hırvat yıldız, üst üste ikinci maçında gol atmayı başardı.

Kalan bölümde skor üstünlüğünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, başkentte tek golle kazandı. Bu sonuçla Sergen Yalçın'ın öğrencileri üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Son 3 haftada 7 puan toplayan Ankaragücü ise sezonun 8. yenilgisini aldı.

Beşiktaş bu hafta sonu oynanacak 15. haftayı bay geçecek.