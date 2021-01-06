Sergen Yalçın: Mario Mandzukic'le ilgileniyoruz

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar karşılaşmadan 6-0 galip ayrılırken, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonrası görüşlerini dile getirdi. Transfer iddialarına yanıt veren Yalçın, "Mario Mandzukic'le ilgileniyoruz, şartlar bize uyarsa olabilir" diye konuştu.

Beşiktaş Vodafone Park'ta karşılaştığı rakibini 6-0'lık skorla yenerken Larin 4 gol attı. Beşiktaş'ın diğer golleri ise Oğuzhan Özyakup ve Hasic'den geldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "Fantastik bir skor oldu. Bunu beklemiyorduk" ifadelerini kullandı.

"Bugünkü oyundan fazlasıyla memnunuz. Önümüzde çok zorlu maçlar var. İyi oynayarak kazanmak bizi daha fazla mutlu ediyor" diyen Yalçın, "Gol yemeyi çok kafaya takmamak lazım. Dünyada gol yemeyen takım mı var? Bunları çok abartmamak lazım. Sonuçta kazanabiliriz de, kaybedebiliriz de. Önemli olan mücadele etmemiz" diye konuştu.

Attığı golle alkış alan Hasic ile ilgili de konuşan Yalçın, "2-3 gün önce odama geldi ve konuşma fırsatı da bulduk. Kağıt üzerinde denir ama yeteneği sahada göreceğim. Kendisine de bunu anlattım. 2 maçtır ne anlattığımı anlamış" dedi.

Mandzukic transferinin sorulması üzerine cevap veren Yalçın, Mario Mandzukic'le ilgileniyoruz, şartlar bize uyarsa olabilir" dedi.

TIKLAYIN - Beşiktaş, Ç.Rizespor'u 6-0 yendi; Larin 4 gol attı