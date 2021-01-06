Beşiktaş, Ç.Rizespor'u 6-0 yendi; Larin 4 gol attı

Süper Lig’in 16. haftasını lider tamamlayan Beşiktaş, 17. haftada Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar rakibini evinde oynadığı maçta 6-0'lık skorla yenmeyi başardı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan maçta rakibini çok net bir skorla mağlup etti. İlk yarısı 2-0 tamamlanan maçı, siyah-beyazlılar 6-0 kazandı. Goller; 19' Larin, 31' Larin, 56' Oğuzhan, 79' Larin, 83' Larin, 89'da Hasic'den geldi.

Bu skorla Beşiktaş tekrar liderlik koltuğuna oturdu.

Beşiktaş'tan farklı galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonunda Bursaspor ile oynadığı maçla hizmete giren Vodafone Park'ta tarihi bir galibiyete imza attı.

2017-2018 sezonunda Kardemir Karabükspor'u Vodafone Park'ta 5-0 mağlup eden Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 6-0 yenerek evindeki en farklı galibiyeti elde etti.

Beşiktaş ayrıca, 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Manisaspor'u Vodafone Park'ta 9-0 mağlup etmişti.