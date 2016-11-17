Sergen Yalçın cinsel sağlık reklamında oynadı

Türk futbolunun efsane isimlerinden Sergen Yalçın, İbrahim Etem – Menarini tarafından toplumun sürdürülebilir sağlığına katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirilen “Sen Bitti Demeden Bitmez” kampanyasının yüzü oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Sergen Yalçın'ın projeye dahil olmasıyla Türkiye çapında daha fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirten İbrahim Etem – Menarini Pazarlama Müdürü Ecz. Rana Şengil: “Sergen Yalçın ile yaptığımız yaratıcı kampanya ile mesajlarımızı günlük hayatta rahatça kullanılabilecek bir dil ile veriyor ve bu konuyu açıkça ifade edemeyen, konuşamayan erkeklere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Yalçın: Toplum sağlığı için çok faydalı bir kampanya

Türk futbolunun efsane yeteneklerinden biri olan ve uzatma dakikalarında attığı golleriyle bilinen Sergen Yalçın ise kampanyaya destek vermekten memnuniyet duyduğunu belirterek, “Sen Bitti Demeden Bitmez, toplum sağlığı açısından çok faydalı bir kampanya. Fikir çok yaratıcıydı, konuyu uzatma golleri üzerinden anlatmak ince bir zeka ürünüydü. Ben de bu tip yaratıcı işleri seviyorum. Uzatma golleri de benim için ayrıca özel bir konu. Ben tüm erkeklerin çok ilgisini çekecek bir kampanya olduğuna inanıyorum. Umarım bu sayede daha fazla kişide doktora gitme ve doğru tedavi yöntemlerinden yararlanma konusunda bir bilinç oluşur” dedi.

Yalçın, yapılan tanıtımda gelen bir soruya ise, “Ben böyle bir sorun yaşamadım ana yaşasaydım bunun tedavisi var gider tedavi olurdum, bu tarz konularda çekinmez gayet rahat şekilde anlatır, tedavisine bakardım' dedi.

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