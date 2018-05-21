Serenay Sarıkaya'nın hayatı film oluyor

Oyuncu Serenay Sarıkaya, kendi hayatını film yapmak istediğini açıkladı. Hazırlıklara başladığını duyuran Sarıkaya, filminin konusunu ise, "Bir genç kızın kendini bulma hikayesi" şeklinde özetledi. Sarıkaya, gençliğini oynayacak kişiyi de belirlemiş.

CNN Türk'te yer alan habere göre 2013 yılında yayınlanmaya başlayan 77 bölüm süren Medcezir dizisinin setinde tanıştığı Miray Daner'in küçüklüğünü oynamasını istediğini söyledi. Son dönemde yıldızı parlayan genç yıldızlardan biri olan Miray Daner, Medcezir'de Sarıkaya'nın kız kardeşi rolündeydi.