Serenay Sarıkaya'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Zorlu PSM’de düzenlenen 42. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, sanat dünyasının yıldızlarını bir araya getirdi. Katılımın çok yüksek olduğu gecede ilginç karşılaşmalar yaşandı. “Medcezir”in başrolünü paylaştıkları dönemde birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy da kırmızı halıda karşı karşıya geldi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, gazetecilerin sorularını yanıtlarken arkasından Sarıkaya’nın geldiğini fark eden Ulusoy, bir an ne yapacağını şaşırdı.

Ancak geçen yazdan beri oyuncu Kerem Bürsin’le beraber olan Sarıkaya’nın rahat tavırları ve “Çağatay n’aber?” diye sorması, genç oyuncuyu rahatlattı. İkili selamlaşıp ayaküstü konuştuktan sonra birbirinden uzaklaştı.

Ünlü oyuncu, eski sevgilisiyle karşılaşmasıyla ilgili soruya da şöyle verdi:

“Çağatay her zaman benim arkadaşım olarak kalacak. Fakat bildiğiniz gibi artık Kerem Bürsin’le gayet güzel giden bir ilişkim var. Hâlâ adımın Çağatay’la anılması beni üzüyor. Konuşmasak iyi olur."