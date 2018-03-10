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Serenay Sarıkaya'dan 'aerial' dansı

Bir şampuan reklamı için kamera önüne geçen Sarıkaya, tavana asılan bir kurdelayla "aerial" dansı yaptı

10 Mart 2018 15:54

Final bölümü geçen akşam yayınlanan Fi-Çi dizisindeki dans performansıyla dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, dans tutkusunu farklı bir projeyle ekranlara yeniden taşıdı. Sarıkaya, oynadığı bir şampuan reklamı için aerial dansı yaptı.

Puhu TV’de yayınlanan Fi-Çi dizisindeki balerin Duru Durulay karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya, daha önce rolüne hazırlanmak için dans eğitimi aldığını açıklamıştı. 10. bölümüyle geçen gün final yapan dizideki dans performanslarıyla izleyicileri kendine hayran bırakan 26 yaşındaki oyuncu, dans tutkusunu oynadığı reklam filmiyle ekranlara yeniden taşıdı. Bir şampuanın yeni reklam filmi için kamera karşısına geçen Sarıkaya, tavana asılan bir kurdelayla "aerial" dansı yaparak, dans yeteneğini bir kez daha gözterdi.

Aerial dansı nedir?

Havada akrobosi olarak da bilinen aerial dans, vücut enerjisini tekrar düzenlemek ve vücut hizasını bulmak için yerçekimi kuvvetinin etkisiyle çalışan bir egzersiz metodundan oluşuyor. Pilates, akrobisi, kondisyon ve dans bu disiplin içerisinde harmanlarak ortaya son derece estetik bir kareografi çıkıyor. 

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