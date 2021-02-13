Serenay Sarıkaya’yı sinirlendiren soru: Silikonlarınızı kontrole mi geldiniz?

Oyuncu Serenay Sarıkaya, önceki gün bir estetik kliniğinden çıkarken objektiflere takıldı. Sarıkaya, muhabirlerin "Silikonlarınızı kontrole mi geldiniz?" sorusuna sinirlenerek, ""Size ne ya" diye tepki gösterdi.

Geçtiğimiz ay Nişantaşı’nda bir estetik kliniğinden çıkarken görüntülenen oyuncu Serenay Sarıkaya, aynı kliniğin çıkışında yeniden görüntülenince estetik sorularıyla karşı karşıya kaldı. Serenay Sarıkaya 1 saat kaldığı kliniğin çıkışında basın mensuplarının ısrarlı soruları karşısında sinirlendi. Sarıkaya, "Silikonlarınızı kontrole mi geldiniz?" soruları üzerine sinirlenerek, "Size ne ya" şeklinde tepki verdi.

Ünlü oyuncunun, 2020 Eylül ayında özel bir hastanede silikonlarını yeniletip, göğüslerini küçülttüğü iddia edilmişti.